Treni, sciopero nazionale 23 e 24 marzo: cosa c’è da sapere

Sarà un fine settimana difficile per chi deciderà di spostarsi con i treni: alcune sigle sindacali (Cub Trasporti e Sgb) hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore dalle ore 21 di sabato 23 marzo alle ore 21 di domenica 24 marzo. A incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo Fs, di Italo e Trenord. " Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle Imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie ", si legge su una nota di Rfi.

Le fasce garantite

Ci aspettano quindi 24 ore di disagi e cancellazioni ma saranno sempre garantiti i treni nelle cosiddette fasce di garanzia, ossia dalle 6 alle 9 del mattino e dalle ore 18 alle 21. Come spesso accade in questi casi, modifiche alla normale programmazione dei servizi potrebbero avvenire sia prima che dopo la sua conclusione. Chi volesse ricevere informazioni sulla tratta prescelta dovrà collegarsi con i siti web dedicati oppure chiamare i rispettivi call center: Trenitalia ha attivo il numero verde 800 89 20 21, Italo chiamando 892 020 oppure lo 060708. Trenord, invece, ha il numero verde 02 7249 4949. In tutti i casi si potrà seguire l'evoluzione della situazione in tempo reale sia tramite i monitor nelle varie stazioni che tramite le app dedicate.

Il comunicato di Trenord

Sul proprio sito, Trenord ha emesso un comunicato spiegando che " il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni" e che nella serata di sabato " viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00" . Se dovessero esserci disagi nel collegamento dei treni da e per Milano, ecco i i bus sostituti tra " Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio .

Domenica 24 marzo, poi, si correrà la "Stramilano 2024" e alcune corse autobus dellla tratta Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno e arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano: " dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti; dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti", spiega la nota di Trenord.

Non subiranno variazioni, invece, tutte le partenze e gli arrivi successivi alle corse appena citate: i passeggeri con biglietto acquistato con Trenord potranno informarsi tramite app o sul sito alla sezione della circolazione dei treni in "real-time".

Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor"