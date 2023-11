"Sugli ebrei aveva ragione Hitler". Il delirio della prof libanese a Treviso

L'odio contro gli israeliani scritto nero su bianco, sui social. E poi il nome del führer, Adolf Hitler: "Aveva ragione lui" . Parole che fanno orrore. A scriverle è stata una professoressa libanese che vive e insegna in provincia di Treviso e che adesso rischia di essere sospesa dalla scuola internazionale in cui lavora.

Protagonista di questo grave episodio è Hanane Hammoud, dal 2021 docente di matematica alla scuola media superiore internazionale di H-Farm, in provincia di Treviso. Come riportato dal Corriere.it, martedì sera, presa da un momento di rabbia e scoramento, la professoressa ha postato sulla propria pagina Instagram un video che mostrava gli orrori della guerra tra Israele e Palestina, corredato da una frase choc: "Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei" . Le immagini sono rimaste on line solo pochi minuti, perché, evidentemente, la donna ha capito ben presto che quel suo gesto vergognoso avrebbe potuto costarle caro- Così ha provveduto a rimuoverlo, ma il danno ormai era fatto. Un’alunna, entrata per caso in quello stesso momento sul profilo social della docente, si è accorta del video e della frase razzista e piena di odio nei confronti degli ebrei, ha fatto un semplice screenshot e lo ha mostrato ai genitori che lo hanno condiviso con i genitori dei compagni di classe attraverso una chat.

Ieri mattina la docente, dopo una settimana di vacanza, è tornata in cattedra, ma non ha trovato un clima favorevole ad accoglierla. Il dirigente scolastico l’ha convocata nel proprio studio chiedendole di motivare il suo gesto. Hammoud ha prova a discolparsi dicendo di vivere un momento difficile, dal punto di vista psicologico, per la drammatica situazione in Medio Oriente. La donna è nata in Libano, dove ha conseguito una prima laurea in Scienze, e ha poi vissuto per un periodo a Dubai, dove si è specializzata in matematica all’università americana dell’emirato. Ha raccontato di essere in ansia per la sua terra d’origine e per i parenti e gli amici che in questo momento vivono in Palestina. Nonostante le giustificazioni, però, molto probabilmente non riuscirà a sfuggire alla sospensione che potrebbe arrivare nel giro di poche ore.

La scuola internazionale nella quale la docente presta servizio, infatti, è frequentata da studenti provenienti da ogni parte del mondo e da anni fa dell’inclusività e della multiculturalità uno dei propri pilastri. “Ci rivolgiamo a persone di mente aperta che abbiano la capacità di affrontare le sfide locali e globali del futuro” si legge in una nota della scuola. "È eufemistico dunque dire che questa filosofia si sposa difficilmente con l’apologia dell’Olocausto, anche se fatta in un momento di rabbia che, tra l’altro, cozza con il modo in cui la docente si rapporta agli studenti".