"Il tuo talento al servizio dell'Italia". I nostri 007 cercano personale da assumere

"Il tuo talento al servizio dell'Italia": parte la nuova campagna di reclutamento dell'intelligence. Si cercano professionalità con specifiche competenze nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, Osint ( open source intelligence) ed ecofin. Le candidature vanno presentare entro il 20 marzo. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, fa sapere il Dis, "è impegnato ogni giorno a selezionare le migliori competenze da mettere al servizio del Paese, per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell'Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. Per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso ed in continua evoluzione, l'Intelligence italiana avvia con questa campagna una ricerca mirata di professionalità eterogenee e di elevato profilo in possesso di specifiche conoscenze e competenze" in alcuni settori: High-Performance Computing (HPC), laureati in ambito informatico, ingegneristico, fisico o matematico, con competenze nella progettazione, implementazione e ottimizzazione di sistemi computazionali ad alte prestazioni; laureati in ambito informatico, ingegneristico, matematico, fisico o delle telecomunicazioni, con conoscenze e/o competenze in materia di tecnologie quantistiche; diplomati presso Istituti tecnico scientifici con indirizzo in informatica e telecomunicazioni, nonché laureati in sicurezza informatica o in ambito informatico o ingegneristico, con conoscenze e/o competenze in materia di tattiche, tecniche e procedure della minaccia cibernetica; laureati in ambito economico, con in materia di tutela dell'economia, dei mercati finanziari e creditizi, quotazioni mobiliari e dei titoli di Stato, contrasto alle forme più complesse di evasione ed elusione fiscale, tutela dalle minacce al patrimonio industriale e al know how tecnologico; laureati in indirizzi internazionali o in materie umanistiche, con conoscenze e capacità di analisi dei fenomeni di terrorismo interno di qualsiasi matrice, terrorismo internazionale, jihadista, radicalismo religioso, criminalità internazionale, immigrazione e traffico di esseri umani, contrasto al fenomeno eversivo di matrice brigadista o anarchica, estremismo e fenomeni di antagonismo; diplomati o laureati negli ambiti della comunicazione, sociologia e delle relazioni internazionali ovvero in campo informatico, con capacità avanzate di ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione da fonti aperte.

Oltre ai profili specifici oggetto dell'avviso di ricerca, ricorda il Dis, "per tutti i giovani ad alto potenziale e fortemente motivati a un impiego nel Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, resta sempre aperta la possibilità di presentare una candidatura spontanea tramite la procedura online della sezione 'Lavora con noì".

Tra i settori di maggiore interesse si segnalano: armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement; sistemi satellitari, infrastrutture e programmi internazionali in ambito spaziale e aereospaziale; space economy in ambito nazionale ed internazionale; telerilevamento e interpretazione di immagini satellitari; lingue rare e dialetti d'area; infografica, editing, elaborazioni e produzioni di prodotti e supporti grafici, mappe e grafici.