Turista cade da una nave da crociera, giovane ufficiale italiano si getta in mare e la salva

Nel corso di una crociera nelle Bahamas una turista è caduta dalla nave della Msc, finendo in mare. Nei momenti concitati che sono seguiti all'incidente, un giovane ufficiale di bordo, mostrando coraggio e sangue freddo, non ha esitato un istante e si è gettato in acqua per recuperare la donna, traendola in salvo. Per noi è motivo di orgoglio, perché si tratta di un nostro connazionale, il 33enne Giuseppe Ruocco.

Cosa è successo

La nave Meraviglia della Msc si stava avvicinando al porto di Ocean Bay, alle Bahamas, quando è avvenuto l'incidente. La turista è improvvisamente caduta in acqua e la sua famiglia, composta dal marito e dai figli, ha subito dato l'allarme. La signora, fra l'altro, non sapeva neppure nuotare, cosa che avrebbe potuto risultare fatale. A bordo della nave da crociera si è naturalmente scatenato il panico, in molti hanno temuto per l'incolumità della donna.

È stato a quel punto che l'ufficiale di bordo Giuseppe Ruocco ha preso in mano la situazione e si è gettato in mare. Il 33enne è riuscito a raggiungere la crocerista prima che fosse troppo tardi e a portarla al sicuro, mentre a bordo della nave scoppiavano gli applausi da parte dei passeggeri e del personale di Msc.

Le reazioni

La storia, dunque, si è conclusa con un lieto fine. Ruocco è stato ribattezzato dai colleghi come "eroe" della Meraviglia, e a pieno diritto. Il giovane, originario di Massa Lubrense (Napoli), lavora da quattro anni a bordo della nave Msc. Il padre del giovane, ovviamente fiero del figlio, ha riferito di aver saputo tutto dal figlio. " La signora, una giovane mamma americana, era caduta in mare mentre la nave stava cercando di attraccare nel porto, non sapeva nuotare e arrancava. Le figlie di 5 e 9 anni, che avevano assistito alla scena ai bordi della nave, piangevano disperate e chiamavano la mamma. Giuseppe, vista la situazione si è buttato a mare. Ha afferrato la turista, l'ha mantenuta a galla e portata fino a poppa, dove l'hanno raggiunto con un barchino e issata su. La Msc gli darà una medaglia" , ha raccontato al Messaggero.

L'impresa di Ruocco è stata raccontata sul gruppo Facebook Sorrento e Dintorni, dove gli utenti hanno ovviamente elogiato il 33enne per la sua audacia. " Coraggio e prontezza di riflessi hanno scongiurato che la caduta in mare di una crocierista finisse in tragedia. È successo oggi nel porto di Ocean Bay, alle Bahamas, mentre erano in corso le operazioni di sbarco dalla nave da crociera Msc Meraviglia" , è quanto si legge nel post pubblico, correlato anche da una foto del giovane ufficiale.