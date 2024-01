Turiste aggredite fuori da una discoteca a Milano: "Mi ha violentata”

Terrore nella notte fuori da una discoteca di Milano, dove due ragazze straniere di 19 e 27 anni hanno denunciato di essere state aggredite dallo stesso uomo. Entrambe sono state accompagnate in ospedale con lievi contusioni ma una ha dichiarato di essere stata anche abusata da quell'uomo. I fatti sarebbero accaduti in viale Enrico Fermi, una delle direttrici settentrionali della città, attorno alle 5 del mattino, al termine della serata trascorsa nel locale.

Al momento si trovano ricoverate in due differenti ospedali, una presso il Niguarda e l'altra alla clinica Mangiagalli, specializzata in aggressioni di tipo sessuale. L'uomo, del quale le ragazze avrebbero fornito un identikit sommario, sarebbe al momento ricercato. A sporgere la denuncia per violenza sessuale è stata la 19enne, che sarebbe stata presa di mira per prima dall'assalitore, che l'avrebbe presa da dietro per infilarle la mano fra le gambe da sotto la gonna. A quel punto, la 27enne sarebbe intervenuta in sua difesa, cercando di colpire con la borsetta l'aggressore per fermarlo. L'assalitore l'ha spinta, causandole lesioni, per coprirsi la fuga.