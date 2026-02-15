Valanga fuoripista sopra Courmayeur, coinvolti degli sciatori

Articolo in aggiornamento
Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny e hatravolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. È avvenuto nel canale del Ves. Al momento non si sa quanti sono i free rider coinvolti. Sul posto sta intervenendo il soccorso alpino valdostano.
