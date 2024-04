Vandali oltraggiano la memoria di Silvio Berlusconi: colpita la sede di Forza Italia

Frasi offensive ed oltraggiose nei confronti di Silvio Berlusconi, composte da ignoti sul logo di Forza Italia. Questo l'atto vandalico subìto nelle scorse ore dalla sede forzista di Prato, con gli esponenti locali del partito fondato dal Cav che hanno fatto sapere di aver già provveduto ad allertare le forze dell'ordine. A rendere noto quanto accaduto sono stati stamani la deputata Erica Mazzetti e il coordinatore pratese di Forza Italia Francesco Cappelli, in una nota. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'episodio in questione sembrerebbe essersi concretizzato ieri sera, visto che a notare quanto avvenuto sono stati i primi militanti azzurri che hanno raggiunto la sede locale del partito (situata nel centro storico della città toscana) per la riunione del coordinamento fissata per la serata. I vandali non hanno preso di mira solo Forza Italia in quanto partito politico, ma soprattutto la memoria stessa del Cavaliere.

"Morto", "ratto", "fascista", le parole vergate con il pennarello dai vandali. Appare quindi evidente come l'obiettivo del raid fosse quello di oltraggiare e denigrare la figura di Berlusconi. " Questo è quello che succede dalle 20 alle 21 di un normale lunedì, in pieno centro storico, in piazza San Francesco - il duro commento di Mazzetti - non posso che provare compassione per coloro che hanno avuto tale bassezza d'espressione. Ma siamo ancora in una città democratica e libera?". Non si tratta oltretutto di un avvenimento inedito, a livello provinciale: pochi giorni fa erano stati vandalizzati anche alcuni manifesti elettorali di Lorenzo Marchi, candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Montemurlo (una cittadina di 20mila abitanti della provincia pratese, ndr).