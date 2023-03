Venerdì nero dei voli, sciopero fino a 24 ore: tutti i dettagli

Sciopero del comparto aereo previsto per la giornata di venerdì 17 marzo 2023. Si tratta di una mobilitazione nazionale e generale di 24 ore, che non mancherà di provocare ritardi e disagi per i viaggiatori. Il settore intero è in agitazione, e si passa da un blocco di appena 4 ore a una vera e propria manifestazione della durata di un'intera giornata.

Disagi e cancellazione dei voli

In una circostanza come questa è sempre consigliabile consultare orari e variazioni dei voli per la giornata in questione. Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub, che operano presso l'aeroporto di Milano Linate, incroceranno le braccia per 24 ore consecutive, e si stima che saranno oltre 100mila i passeggeri coinvolti. All'aeroporto di Pisa, invece, il personale si fermerà dalle 10 alle 14, per un totale di 4 ore. Gli iscritti alla Ugl-Ta si fermeranno dalle 11 alle 15, mentre il personale Air Dolomiti sciopererà dalle 13 alle 17. Atitech di Roma Fiumicino aderirà allo sciopero dalle 13 alle 17, mentre il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14.

Non solo. Coloro che sono iscritti alla Confederazione unitaria di base (Cub) manterranno uno stato di agitazione prolungato, che andrà dal 18 marzo al 5 aprile. Le varie sigle sindacali hanno già fatto sapere che per il 17 marzo sono previsti tempi di attesa molto lunghi, e voli cancellati.

Le ragioni dello sciopero

Il comparto aereo sta scioperando da oltre un anno per ottenere una migliore distribuzione oraria oltre che una retribuzione economica più conforme alla situazione attuale. Vengono denunciati turni di lavoro pressanti, senza nuova assunzione di personale da parte delle compagnie, e condizioni di lavoro sempre più dure e difficili. Lo scopo dell'agitazione, dunque, è ottenere salari commisurati alla crescita dell'inflazione. Oltre a ciò, si indende portare l'attenzione sulla problematica dei contratti precari, sui tagli occupazionali, sulla riduzione delle tutele e sui ritardi dei pagamenti.

Quali sono i voli garantiti

È possibile consultare i voli garantiti anche in caso di sciopero sul portale dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile). Qui il comunicato. In base alla normativa, si legge nel documento, saranno assistiti i voli, inclusi i charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; allo stesso modo anche i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Presenti anche quei voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.