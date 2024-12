Venerdì nero per lo sciopero generale dei trasporti: gli orari e le fasce di garanzia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si prepara un venerdì davvero nero a causa dello sciopero generale indetto per il 13 dicembre dai sindacati Usb, Fi-si e Usb Lavoro Privato. Lo stato di agitazione, che arriva a pochissimi giorni dalle festività natalizie, riguarderà treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo. Sarà escluso solo il reparto aereo.

In queste ultime ore il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha cercato di porre un freno alla mobilitazione, riducendo l'orario di blocco da 24 a 4 ore, ma alcune associazioni sindacali sarebbero pronte a dare battaglia. L'intento dei sindacati, infatti, sarebbe quello di mettere in scena una grande protesta della durata di un giorno, per la precisione dalle ore 21.00 di oggi, giovedì 12 dicembre, alle 21.00 di domani, venerdì 13 dicembre. Grazie all'intervento del vicepremier lo sciopero si è ridotto dalle 9.00 alle 13.00 di venerdì 13 dicembre, ma sono comunque previsti disagi per la viabilità.

La situazione treni

Ad aderire allo sciopero saranno il gruppo Fs e Trenitalia, Italo, Trenitalia Tper e Trenord. Per quanto riguarda Trenitalia, lo stato di agitazione sarà di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, e in quella fascia molti treni potrebbero subire variazioni, ritardi o cancellazioni. Viene però assicurato che i treni già in viaggio al momento dello scattare dello sciopero concluderanno la loro tratta, purché questa sia raggiungibile entro un'ora. Trenitalia ha pubbicato sul proprio sito un elenco dei treni garantiti da consultare prima di mettersi in viaggio.

Anche Italo ha confermato la sua adesione allo sciopero nella fascia oraria prevista, ed ha invitato gli utenti a rivolgersi al pronto assistenza di Italia contattando il numero (a pagamento) 892-020.

Quanto a Trenord, l'azienda preannuncia possibili ripercussioni sul servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e a Lunga Percorrenza. In caso di cancellazioni treni, il servizio aeroportuali resterà attivo grazie all'impiego di autobus senza fermate intermedie. Nello specifico, per quanto riguarda la tratta Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, ci saranno degli autobus in partenza da via Paleocapa 1. Sarà istituito un bus anche per Stabio e Malpensa Aeroporto.

A rischio tram, bus e metro

A Milano potrebbero verificarsi interruzioni o variazioni di servizio nella fascia oraria 9.00-13.00. A rischio sono le linee bus, metro e tram di Atm. Le tratte relative alle altre fasce orarie, tuttevia, non dovrebbero essere a rischio. Si parla però di possibili problemi per la funicolare Como-Brunate dalle le 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino a conclusione servizio.

A Torino l'agitazione riguarderà treni, metropolitane, autobus, tram della società Gtt. La società ha fornito le fasce garantite: dalle 6.00 alle 9.00 del mattino e dalle 12.00 alle 15.00 per quanto riguarda il servizio urbano-suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e centri servizio al cliente. Da inzio servizio alle 8.00, e poi dalle 14.30 alle 17.30, invece, ci saranno le fasce orarie per il servizio extraurbano, servizio bus cooperativo Linea 3971.

Nella Capitale, invece, lo stato di agitazione riguarderà la rete Atac, oltre RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Anche in questo caso, il possibile blocco ci sarà dalle 9.00 alle 13.00. Possibili disagi potranno verificarsi nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13, sulle linee di notturne contrassegnate con "n".

Si aderirà allo sciopero anche a Napoli. A darne comunicazione è la società Anm. L'agitazione è fissata dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Viene inoltre precisato che le linee di superficie come tram, bus e filobus vedranno sospeso il servizio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con ultima partenza fissata 30 minuti prima dell'inizio dell'agitazione.

L'ultima corsa garantita per le Funicolari (Mergellina, Centrale e Montesanto) è garantita alle ore 9.20, con ripresa alle ore 13.20. Rimarrà chiuso, invece, l'impianto per Chiaia. Sarà attivato il servizio sostitutivo 128.