Quel video che riaccende la speranza: potrebbe essere Daniele Potenzoni?

Si riaccende la speranza di ritrovare Daniele Potenzoni, l'uomo affetto da autismo scomparso il 10 giugno 2015, all'età di 36 anni, mentre si trovava alla stazione Termini insieme a una comitiva diretta in piazza San Pietro. Dopo 8 lunghi anni, un video riaccende una fiamma che non si è mai spenta. La famiglia di Daniele spera ancora di poterlo riabbracciare.

Il video

In queste ultime ore sta girando sui social un filmato molto particolare, in cui si vede un uomo davvero molto simile a Daniele Potenzoni, che oggi avrebbe 44 anni. Nel video c'è un individuo seduto a terra, in un ambiente boschivo, che sembra spaesato. Ha una felpa rossa, e il suo aspetto ricorda molto quello del 36enne scomparso.

Sempre nel filmato, oggi tanto discusso, si sente una voce fuoricampo che dice, in russo : "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator". Non si comprende molto altro, purtroppo. Non si conosce il luogo in cui è stato girato il video, né a quando questo risale. Insieme al soggetto con la felpa rossa, vengono poi inquadrate anche altre persone, e un cane.

Chiaramente sono stati in tanti a postare il filmato sulla pagina Facebook dedicata a Daniele Potenzoni. Molti ritengono sia lui, altri credono si tratti soltanto di una dolorosa somiglianza e nulla di più.

Cosa dice la famiglia

Molto scossa la famiglia di Daniele, che in questi anni non ha mai smesso di cercarlo . "Questo video mi era stato inviato tempo fa da una persona che ha avuto la premura di segnalarlo anche ai carabinieri al tempo mi disse che era stato preso su una pagina straniera e il post non esisteva più" , è il commento di Luca Potenzoni, fratello di Daniele, proprio sotto al filmato.

Adesso c'è tutta l'intenzione di procedere con degli approfondimenti. Bisogna sapere dove è stato girato il video, quando, e da chi. Il timore è che qualcuno possa aver rapito Daniele per servirsene. "Il nostro Daniele potrebbe essere finito nelle grinfie di zingari romeni o di altra nazionalità che se lo portano in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense" , dichiara Francesco Potenzoni, il padre dell'uomo, a Repubblica, esprimendo la sua più grande paura.

Il caso di Daniele Potenzoni

Originario di Pantigliate (Milano), il 10 giugno 2015 Daniele Potenzoni raggiunse Roma insieme a una comitiva formata da altri ragazzi del centro diurno di Melegnano, per partecipare a un'udienza col papa.

Daniele, scomparve mentre il suo gruppo si trovava alla stazione metropolitana di Roma-Termini e di lui non si ebbe più traccia. Secondo quanto viene raccontato, il 36enne fu spinto dalla calca dentro a un convoglio, in cui i suoi compagni, invece, non riuscirono a salire. Il treno partì, Daniele fu di fatto separato dalla comitiva, e da allora non si sa cosa possa essergli accaduto.