Violenta una ragazzina e rischia il linciaggio Salvato dai carabinieri

Un diciannovenne è stato arrestato ieri dai carabinieri di Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, in quanto sospettato di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali.

Il giovane avrebbe stuprato una minorenne e poi, alle 4,30, è stato aggredito da un gruppo di giovani coetanei amici della vittima, che hanno tentato di linciarlo. Poi l’intervento di alcune pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Cesenatico, che hanno «salvato» il diciannovenne dalla giustizia fai da te e lo hanno portato all’ospedale Bufalini di Cesena per la medicazione di alcune ferite rimediate nel corso della vendetta.

Dalla prima ricostruzione è emerso che la minorenne, che si trovava in un locale del centro di Gambettola assieme alle amiche, è stata avvicinata dal ragazzo

con un pretesto. Il giovane in un momento di confusione e approfittando di un momento di minore lucidità della ragazzina, l’avrebbe prelevata di peso e portata in un luogo appartato di un giardinetto vicino, dove si sarebbe compiuto lo stupro.

Una delle amiche della ragazzina, accortasi dell’assenza della coetanea, l’ha cercata cogliendo sul fatto il diciannovenne che, oltre a stuprare la vittima, l’ha picchiata. La giovane intervenuta per soccorrere l’amica è stata a sua volta colpita dall’aggressore ma, dopo averlo distratto, è riuscita a scappare e a chiedere l’aiuto degli altri ragazzi che sono accorsi e hanno cercato un’immediata vendetta nei confronti dell’aggressore.

Anche la vittima dello stupro è stata medicata dai sanitari dell’ospedale

del Cesenate. Il diciannovenne è stato arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Forlì, ed è stato trattenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di convalida del fermo.

Sono ora in corso altre indagini da parte dei

carabinieri, coordinati dalla procura di Forlì, in relazione a un altro episodio di violenza, avvenuto di recente in un altro comune della provincia romagnola, per capire se l’autore dei due episodi possa essere lo stesso.