La violenza dei tifosi prima di Roma-Lazio, arrestato il capo ultras laziale Claudio Corbolotti

Immagini scioccanti quelle che si sono viste questa mattina, quando oltre 300 tifosi si sono scontrati nei pressi dello stadio Olimpico, addirittura prima che si svolgesse il derby Roma-Lazio. Dopo i tafferugli e gli attacchi perpetrati anche nei confronti degli uomini in divisa intervenuti per sedare gli animi, alcuni ultras sono stati arrestati, e fra questi si trova anche il capo ultras della Lazio Claudio Corbolotti.

I disordini prima della partita

Le violenze sono cominciate già questa mattina, quando il match, invece, era previsto alle ore 18:00 di stasera. Intorno alle 9.00 oltre 200 tifosi della Lazio, a volto rigorosamente coperto, hanno raggiunto il Bar River, spostandosi dalla zona dei Giusti della Farnesina. Hanno trovato ad attenderli un centinaio di sostenitori della Roma e in breve tempo la situazione è degenerata. Fortunatamente il servizio d'ordine predisposto dal prefetto di Roma proprio per contrastare il fenomeno era già attivo dalla notte scorsa, così gli agenti sono potuti intervenire tempestivamente.

I poliziotti hanno tentato di separare le due fazioni, lanciando anche dei lacrimogeni. Il contatto è però stato inevitabile e si sono raggiunte situazioni di pericolo che hanno coinvolto anche gli uomini in divisa. Secondo la ricostruzione fornita, una bomba carta sarebbe stata lanciata all'indirizzo degli agenti.

Nel corso dell'intervento, i poliziotti hanno provveduto al sequestro di caschi, mazze, bastoni e cacciaviti. Tutte possibili armi. Alcuni tifosi particolarmente violenti sono stati inoltre fermati. Non sono ovviamente mancati i feriti.

Gli arresti

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, a seguito di quanto accaduto stamani è stato arrestato Claudio Corbolotti, noto per essere il capo ultras della Lazio. Di mattina, invece, a finire in manette è stato il tifoso della Roma Fabrizio Simula. I poliziotti hanno provveduto a denunciare sei persone (quattro sostenitori della Roma e due tifosi della Lazio) per essere stati trovati in possesso di fumogeni. Altri due tifosi della Roma, scortati negli uffici della Digos, sono nel mirino delle autorità, che devono valutare la loro posizione.

Questo pomeriggio, infine, è stata arrestata una tifosa bianco celeste.

L'accusa è quella di resistenza a pubblico ufficiale.