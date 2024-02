Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto. Chi è l'erede al trono che non c'è

Ha solo 20 anni, eppure su di lei pesa tutta l'eredità della passata Casa Reale italiana: è Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau. Vittoria è la nipote di Vittorio Emanuele di Savoia, e la pronipote dell'ultime re d’Italia Umberto II. Nel 2020, è stato proprio nonno Vittorio Emanuele a darle il simbolico titolo di erede al trono d'Italia, perché di un simbolo si tratta.

Aspirante Regina di un regno che non esiste più

Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia è nata a Ginevra il 25 settembre 2003 e vissuta a Parigi. Lei è la primogenita di Emanuele Filiberto e dell'attrice Clotilde Courau. Ha una sorella minore, Luisa, nata il 16 agosto 2006. La sua famiglia l'ha protetta, cercando di tenerla lontana dai riflettori in attesa che raggiungesse almeno i 16 anni.

Principessa di Carignano e Marchesa d'Ivrea, Vittoria è stata insignita del titolo di erede al trono nel 2020 dal nonno Vittorio Emanuele, che ha modificato la legge di successione. Un evento unico. Si è trattato infatti della prima volta che una principessa Savoia è stata messa a capo della dinastia. Basti pensare che ai funerali di papa Benedetto XVI, Vittoria ha preso parte come rappresentante di Casa Savoia. Quando suo padre Emanuele Filiberto deciderà di abdicare in suo favore, come già annunciato, sarà lei alla guida del casato reale, e a presenziare agli impegni nobili europei. Dopo aver ricevuto il titolo di erede, Vittoria ha così commentato al New York Times, riferendosi al nonno: "Il più bel regalo che mi potesse fare".

La giovane erede al trono si è trasferita in Inghilterra per studiare Storia dell'Arte e Scienze politiche, parla diverse lingue, ed è una modella già apprezzata da bran famosi. Nel 2021 ha esordito sui social network, ottenendo un discreto seguito. Il suo profilo Instagram è attualmente seguito da più di 93mila follower.

Non solo riviste patinate e scatti alla moda. Vittoria ha ben presente i suoi impegni e segue diverse cause umanitarie. Dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, è partita con la Croce Rossa per portare aiuti alla popolazione. Ha anche preso posizione per difendere i diritti degli studenti francesi, comparendo in un video appello rivolto al presidente Emmanuel Macron.

La decisione di Emanuele Filiberto