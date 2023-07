Volete dormire gratis nei rifugi? Da oggi si può. Ecco come

Voucher gratuiti per i giovani per cenare e pernottare nei rifugi e progetti finalizzati alla valorizzazione di esperienze montane in sintonia con Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Torna il progetto, promosso dal Cai e da Regione Lombardia, “Famiglie e Giovani in Montagna- Estate 2023 in Rifugio (#FG4M)“ aperto a tutti, soci e non soci del Cai che prevede un voucher gratuito per due pernottamenti di mezza pensione per i ragazzi fino a 16 anni.

La montagna come opportunità

In merito è intervenuto Floriano Massardi (Lega) Consigliere regionale e Presidente della Commissione VIII° “Agricoltura, montagna e foreste“ di Regione Lombardia. “ Bene questa bella iniziativa, per il secondo anno consecutivo, volta ad avvicinare famiglie e giovani alle esperienze montane offrendo voucher gratuiti da spendere nei rifugi in quota - ha detto Massardi -. Per ottenere il voucher ci si deve iscrive online a #FG4M sul sito www.cailombardia.org chiamare il rifugio e controllare la disponibilità di posti, iniziativa valida dall'8 luglio e fino al 24 settembre" .

I progetti sostenuti dal Pirellone

Le iniziative sono previste dai due progetti approvati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito della Legge per le Montagne di Lombardia con l'obiettivo di portare nei rifugi alpini lombardi almeno un migliaio di giovani con le famiglie. Gli eventi quest'anno coinvolgono quasi 140 rifugi e in due giorni hanno già raccolto oltre 300 adesioni. Così fino al 24 settembre si offre un voucher gratuito per due pernottamenti di mezza pensione per i ragazzi fino a 16 anni, a fronte di almeno un adulto pagante. L'obiettivo del progetto è incentivare la frequentazione di montagne, malghe e rifugi del territorio, stimolando comportamenti sostenibili. Qui ci sono tutte le istruzioni su come funziona la proposta e il form da compilare per ottenere il voucher.

Il consiglio e il cai

Il consiglio regionale sosterrà anche un nuovo progetto promosso dalle sottosezioni bergamasche e bresciane del Cai - e che ha come capofila il Cai di Salò - per portare le famiglie e i giovani in montagna con il coinvolgimento specifico dei rifugi delle province di Bergamo e Brescia.