"Vuoi fare a botte con me?" Furia di Baby Touché da Del Debbio: cosa è successo

Si sono registrati momenti di tensione nel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio, trasmissione in onda su Rete4: ospite in studio il trapper Baby Touché, che non è riuscito a trattenere le proprie interperanze, scagliandosi contro gli ospiti della puntata fino ad arrivare a prendersela con lo stesso conduttore, Paolo Del Debbio. Il risultato è stato il tafferuglio che si è scatenato nel salotto del talk show, con gli uomini della sicurezza costretti a intervenire per scortare all'esterno il giovane cantante.

Cosa è successo

Il trapper di origini marocchine, al secolo Mohamed Amine Amagour, era ospite di Dritto e rovescio per dire la sua su un argomento spesso affrontato dalla trasmissione, vale a dire quello delle risse e della micro-criminalità, spesso associata alla musica trap, ascoltata dalle baby gang. Molto è stato detto e in effetti mancava la versione dei fatti di personaggi come Baby Touché, spesso finito agli onori della cronaca per i suoi problemi con la giustizia.

Gli animi in studio si sono scaldati quando si è provato a spiegare che esiste un'alternativa alla violenza e alla criminalità. Invece di delinquere, si può scegliere di lavorare e vivere una vita onesta. Parole che hanno però provocato la violenta reazione di uno degli ospiti della trasmissione, vicino a Baby Touché. " E chi è che me lo dà il lavoro? ", ha infatti sbottato il giovane. La risposta è che il lavoro va cercato e portato avanti, anche con fatica, non arriva certo da solo. L'acceso botta e risposta ha generato non poche schermaglie, tanto che Baby Touché ha cominciato a inveire contro qualcuno del pubblico. "Stai zitto, che non sei nella trasmissione!" , ha urlato il trapper. " Stai al tuo posto, è da prima che parli! ". " Ma chi deve restare al suo posto? ", ha chiesto allora Del Debbio, provando a riportare la calma.

Tutto inutile. La situazione è degenerata in fretta. L'uomo del pubblico ha ricordato che ci troviamo in democrazia ed è suo diritto parlare. Baby Touché si è quindi alzato in piedi. " E allora vieni qui a parlare! Vieni, vieni! " Un operatore del programma ha dovuto mettersi in mezzo per fermarlo. "Ve lo avevo detto io che non si doveva fare così ", ha commentato Del Debbio. " Ma siccome voi siete ecumenici, allora bisogna accogliere tutti, e quindi... " Il conduttore si è quindi rivolto a Baby Touché: " Puoi farla finita di fare queste robe qua? ". " No, zio, io son tranquillo. Questo è il mio modo di essere ", ha risposto il trapper.

A quel punto è intervenuta Ylenja Lucaselli, rappresentante di Fratelli d'Itaia, che ha cercato di spiegare al giovane che non è corretto chiamare "zio" e dare del tu a una persona adulta. Il pubblico ha naturalmente applaudito, facendo innervosire il trapper. " Applaudo anche in per te! ", ha ironizzato Baby Touché, battendo le mani. " Ripeti eh, che non ti ho sentito. C'erano troppi applausi ".

Tensioni in studio

A questa ennesima manifestazione di strafottenza, Paolo Del Debbio si è visto costretto a intervenire. " Ci vuole un po' di rispetto, giovanotto! ", ha detto al trapper, che ha subito rimandato indietro le accuse, affermando di essere stato lui vittima di una mancanza di rispetto. Dopo essersi alzato di nuovo in piedi, il giovane ha affermato che nessuno lo ha rispettato in trasmissione. " Non toccarmi, non toccarmi, zio ", ha protestato, mentre il conduttore cercava di convincerlo a sedersi. "Io torno al mio posto se tu torni al tuo posto!" , ha aggiunto. " Il mio posto è dappertutto ", ha ribattuto Del Debbio. "Anche il mio, allora, altrimenti me ne vado! ", è stata la pronta risposta del trapper.

Persa la pazienza, Del Debbio ha chiamato la sicurezza. " Basta, andate fuori dai cogl**** ", ha sbottato il conduttore. " Via, fuori! Venga qualcuno a portarli fuori! ". C'è stato dunque l'intervento della security, ma anche mentre il trapper veniva scortato all'esterno dello studio gli alterchi sono continuati.

Vuoi fare a botte con me? Vuoi fare a botte con me?

", ha continuato a ripetere Baby Touché.