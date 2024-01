Massacrò di botte due giovani all'uscita di un locale: foglio di via per il trapper

Avrebbe aggredito due giovani all'uscita di un locale nel quale stava tenendosi una manifestazione, massacrandoli di botte con l'aiuto di alcuni complici. Nelle scorse ore gli è stato notificato dalle forze dell'ordine il foglio di via, disposto nei suoi confronti dal questore della provincia di Padova. Protagonista della vicenda in questione è il trapper ventenne Baby Touchè (al secolo Mohamed Amine Amagour) il quale per il prossimo triennio non potrà fare ritorno sul territorio padovano senza autorizzazione preventiva. Secondo quanto riportato dalla stampa veneta, tutto sarebbe iniziato lo scorso giugno, quando una pattuglia della polizia intervenne in un quartiere della città patavina dopo una segnalazione circa due diverse aggressioni in atto.

A seguito dell'attività di indagine effettuata dal personale della squadra mobile, sulla base di quel che riporta la testata online PadovaOggi, il giovane di origini marocchine nato a Monselice è stato riconosciuto come colui che (in concorso con altri soggetti, presumibilmente suoi amici o sostenitori) avrebbe aggredito fisicamente due giovani all’uscita del locale pubblico. Un'aggressione che si sarebbe concretizzata per futili motivi, alla presenza di numerosi avventori. E con l’aggravante di aver a quanto sembra utilizzato anche un tirapugni. In quella circostanza, le persone ferite furono trasportate al pronto soccorso per ricevere le cure mediche del caso, riportando rispettivamente 5 e 8 giorni di prognosi. Il questore, una volta venuto a conoscenza dell'accadito, ha attivato tutti gli accertamenti da parte degli agenti della divisione anticrimine. Ed essendoci i presupposti di legge, ha decretato l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio per tre anni nei confronti del giovane.