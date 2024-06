Lo yacht va a fuoco in mare, Stefania Craxi e il marito salvati dalla Guardia Costiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura per Stefania Craxi e il marito Marco Bassetti, salvati al largo dell'isola d'Elba dalla Guardia Costiera dopo che un violento incendio è scoppiato sullo yacht a bordo del quale si trovavano la coppia e il comandante dell'imbarcazione.

Stando a quanto riferito dalle autorità, l'allarme è stato lanciato intorno alle ore 12.00 di ieri, giovedì 13 giugno. La parlamentare 64enne di Forza Italia e il coniuge, l'imprenditore 66enne Marco Bassetti, si trovavano sullo yacht da 22 metri "La Corsa", ed erano diretti verso Marina di Campo nell'isola d'Elba dopo essere stati al Giglio.

La gita sul Tirreno ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando l'imbarcazione da diporto a motore ha avuto un'avaria a circa 9-10 miglia dalla costa sud-orientale dell'Elba. È stato il comandante il primo a rendersi conto del fumo che usciva dal vano motori. Dopo aver tempestivamente contattato la Guardia Costiera di Porto Ferraio per lanciare l'sos, i tre a bordo dello yacht si sono messi all'opera nel tentativo, poi risultato vano, di domare le fiamme. Anche gli estintori si sono rivelati inutili, per cui Stefania Craxi, il marito e il comandante hanno deciso di abbandonare il mezzo e di calare in mare una zattera di salvataggio per attendere lì l'arrivo dei soccorsi.

Intorno alle ore 13.30 è sopraggiunta una motovedetta Sar Cp 892: dopo aver caricato a bordo i tre, ancora in evidente e comprensibile stato di choc per l'accaduto, i soccorritori hanno provveduto a trasferirli a Marina di Campo cosìcché potessero essere immediatamente sottoposti a una visita medica di controllo. Lo yacht si è inabissato qualche ora dopo il salvataggio.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche una nave della Marina Militare e un elicottero della Guardia costiera di Sarzana: le autorità hanno dato subito inizio alle indagini per risalire alle cause del rogo. Per il momento l'ipotesi più plausibile resta quella di un guasto al motore.

"Operazione di soccorso per la Guardia Costiera di Portoferraio, che ha tratto in salvo 3 passeggeri a bordo di un'imbarcazione di 22 metri, affondata a causa di un incendio mentre era in navigazione dall'isola del Giglio all'Elba" , si

"I mezzi navali ed aerei, prontamente intervenuti e coordinati dalla Guardia Costiera di Livorno, hanno anche verificato l'assenza di inquinamenti in zona"

legge in una nota ufficiale., conclude il comunicato.