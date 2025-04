Nella città di multe e divieti altre 10 piazze "off limits"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella Milano che detiene il record di multe con 204,5 milioni di euro incassati nel 2024 per violazioni delle norme del Codice della Strada (è terza nella graduatoria nazionale), secondo l'analisi di Facile.it, il sindaco Beppe Sala ha inaugurato la prima delle 10 piazze tattiche del 2025. Si tratta della strada scolastica in via Enrico De Nicola alla Barona.

Il progetto rientra nel programma «Piazze Aperte per ogni scuola», l'avviso pubblico promosso dal Comune in collaborazione con Amat, Bloomberg Associates e Global Design Cities Initiative, che ha raccolto 87 proposte provenienti da 250 scuole, associazioni, comitati di quartiere, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e il benessere di chi frequenta gli spazi a ridosso dei plessi scolastici. L'area di 800 metri quadri, precedentemente adibita a parcheggio, ha visto la pedonalizzazione del posteggio - che sarà quindo interdetto alle auto - la messa in sicurezza della pavimentazione, l'installazione di panchine, piante, tavoli da picnic e ping pong. «Siamo consapevoli di come il lavoro che stiamo portando avanti, con le piazze aperte e le strade scolastiche, abbia bisogno di tempo per essere accolto favorevolmente dalla cittadinanza» ha ammesso l'assessore al Piano quartieri Gaia Romani.

Questa è solo la prima delle piazze pedonalizzate nella primavera 2025: seguiranno a breve via Maggianico per cui i lavori sono quasi conclusi, mentre è stato aperto ieri il cantiere per via Corridoni. Toccherà poi a via Zambaldi (zona 3), via Toscanelli (zona 2), Gentilino (zona 5), Monte Piana (zona 4), Gattamelata e via Faravelli (zona 8) e piazza Bettini nel Municipio 7.

Sempre in materia urbanistica, ieri il sindaco ha applaudito all'intervento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: «Per lo stadio dovrà partire una conferenza dei servizi, ed essendo che ci saranno anche funzioni commerciali nel futuro sviluppo, è coinvolta anche la Regione - ha detto -. Ho apprezzato l'atteggiamento di Fontana e la volontà di stare a fianco del Comune per dare a Milano un nuovo stadio». Il riferimento è al bando aperto una settimana fa dal Comune per la vendita del Meazza e dell'area circostante, cui hanno già presentato una proposta Milan e Inter.

Mentre Potere al Popolo, Rifondazione, Legambiente, il Comitato Abitare in via Padova e Milano in Comune hanno manifestato in piazza Scala contro il «Salva Milano» e il caro prezzi, Sala ha ricordato come l'avvocatura del Comune e

la Procura si incontreranno in settimana per «capire cosa di può fare» per le famiglie che hanno comprato una casa dove non sanno ancora se riusciranno ad entrare per lo stallo che deriva dalle inchieste sull'urbanistica.