Nella penisola di Samaná tra yoga, parchi, escursioni e avvistamenti di balene

Non è soggetto a mode il desiderio di fuggire al caldo durante le feste invernali. Spiagge di sabbia chiara disseminate di palme, silenzio, intere giornate da trascorrere scalzi e vestiti praticamente di nulla mentre gli altri, a casa, si difendono dal freddo. Viva Resorts by Wyndham propone il suo resort nell'incontaminata penisola dominicana di Samaná. Si tratta di una delle regioni più intatte della Repubblica Dominicana, particolarmente apprezzata da viaggiatori curiosi, avidi di esperienze. Qui la natura si esprime al meglio, fra spiagge libere che si srotolano per chilometri, il parco nazionale Los Haitises, cascate, cayos, colline ricoperte da palme, baie raggiungibili solo in barca.

A Playa Cosón, che dista dieci minuti dalla vivace cittadina di Las Terrenas, sorge il Viva V Samaná by Wyndham, riservato ai maggiori di 18 anni. Spazi, privacy, natura, attenzioni agli ospiti, una ricca formula di ristorazione e un centro benessere che si ispira a concetti e ingredienti autoctoni. Il resort che da anni declina le pratiche della sostenibilità ambientale e sociale, mette a disposizione degli ospiti ristoranti à la carte, minibar in camera, room service 24 ore, wi-fi, infinity pool, attività sportive, live music e intrattenimenti serali. Con tre tipologie di camere (alcune dotate di servizio maggiordomo) il resort è un'oasi di tranquillità e comfort. Gli ospiti possono scegliere tra quattro ristoranti, di cui tre con cene à la carte incluse, due bar, infinity pool con gazebo, giardini tropicali con amache, una palestra, sport acquatici e terrestri, oltre alla Coconut Whisper Spa.

Il resort offe anche l'opportunità di immergersi in emozioni straordinarie, come l'avvistamento ravvicinato delle balene jorobadas. Ogni anno, da gennaio a marzo, le balene jorobadas raggiungono le calde acque della Baia di Samaná, dopo aver percorso migliaia di chilometri dalle fredde acque del Canada, della Groenlandia e dell'Islanda. Qui si fermano per riprodursi, regalando ai visitatori uno spettacolo straordinario.

Questi giganti del mare, che possono raggiungere i 16 metri di lunghezza e pesare fino a 36 tonnellate, non solo incantano per la loro maestosità, ma svolgono anche un ruolo cruciale per il nostro ecosistema, contribuendo alla riduzione della CO: ogni esemplare assorbe fino a 33 tonnellate di anidride carbonica nel corso della sua vita. Grazie alle escursioni organizzate presso il Viva V Samaná by Wyndham, è possibile avvicinarsi a questi mammiferi a bordo di piccole imbarcazioni autorizzate. Lo scorso anno, la stagione delle balene ha attirato oltre 61.500 visitatori. Dopo una giornata dedicata al loro avvistamento o all'esplorazione del territorio tra cui il Parco Nazionale Los Haitises o la Cascata El Limón è possibile passeggiare lungo le chilometriche spiagge incontaminate, praticare yoga o immergersi nella bellezza della natura caraibica.

Scegliere il Viva V Samaná by Wyndham per un soggiorno tra gennaio e marzo significa concedersi il lusso di vivere un'esperienza che combina l'emozione dell'incontro con le balene con il comfort e l'esclusività di un resort adults only.