Nino, la trattoria del futuro. Grande cibo, sorrisi e ospitalità

Segnatevi questo indirizzo: via Nino Bixio, 47. Segnatevi questa insegna: Nino. Segnatevi questo nome: Marco Martini. Sentirete parlare di tutti e tre, magari non in questo ordine. Stiamo parlando dell'apertura più interessante degli ultimi mesi a Milano.

Nino è un'osteria con cucina aperta ai primi di luglio da Diego Rossi, lo chef di Trippa, dall'oste Enricomaria Porta e dall'imprenditore Josef Khattabi, che già nel 2021 aprirono l'Osteria alla Concorrenza nella vivace via Melzo. Nino è una trattoria (o un bistrot?) che vuole accogliere chiunque. E infatti il sorriso del personale e il senso di ospitalità rendono il luogo molto piacevole.

Nino è un locale piccolo ma non minuscolo, con circa 35 coperti suddivisi tra tavoli tradizionali, tavoli alti con sgabelli e bancone. Il décor è caldo e raffinato, da osteria chic, con poster di film fantasy o horror. In cucina, dietro a una vetrina, si muove Marco Martini, magro, con la barba, lo spirito acceso di chi può essere alla svolta della sua carriera. Il menu è suddiviso in due sezioni. I "prima", i piatti apristomaco, tra gli 8 e i 12 euro; e i "dopo", i piatti che lo stomaco lo riempiono, tra i 16 e i 19. Io ho assaggiato delle magnifiche Zucchine trombetta alla scapece con formaggio Monte Veronese e mentuccia (piatto straordinario, credetemi), delle ottime Animelle scottate con salsa spicy, l'Uovo sodo con nduja e monte veronese (che potenza!), la Testa ripiena di quinto quarto tagliata al momento. Poi le Tagliatelle con burro, aringa e finocchietto selvatico (ero perplesso, avevo torto: buonissime) e la Cipolla di Giarratana al forno con vongole lupino e toma.

Come dolce una Torta al cacao e gianduia con alchermes e frutti di bosco. Tutto dal buono all'ottimo. Con Marco in cucina il bravo Camara, che prepara i piatti freddi. In sala le deliziose Giorgia e Valeria. Vini combattenti. Un posto dove andare e andare e andare ancora.