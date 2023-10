"No Escape" è il solito thriller, ma con scenari mozzafiato

È arrivato su Paramount un teen drama che piacerà molto. Proprio perché è un concentrato di tutte le caratteristiche del genere. Si intitola No Escape ed è tratto dall'omonimo romanzo di Lucy Clark.

La trama in soldoni si può riassumere così. Due ragazze, Lana (Abigail Lawrie) e Kitty (Rhianne Barreto), se la filano dalla propria casa di Londra: direzione Australia. Le due si imbarcano su un aereo in fretta e furia per andare nell'altro emisfero, ma la fuga non si arresta: c'è qualcosa (o qualcuno) che le spaventa terribilmente e forse le sta inseguendo. Peraltro loro si rivelano sin troppo sveglie. Sono abituate ad usare tutti mezzi, compreso il furto. Non tanto per sopravvivere, quanto per spassarsela tra feste, hotel e mercatini. Un espediente dopo l'altro, si imbarcano su uno yacht, The Blue... Non è poi un'idea così buona. Finiscono invischiate in qualcosa più grande di loro che porterà a conseguenze inaspettate e pericolose. Il tutto mentre sono circondate da un equipaggio assortito in modo che ognuno nasconda un mistero...

Il risultato, come da titolo, è una discesa agli inferi. E la fotografia, così come la regia, si mettono d'impegno a raccontare il buco nero in cui si ritrovano i personaggi e da cui non riescono più a uscire. Quanto ai protagonisti, tutti bravini e di bell'aspetto. Quel tanto che basta almeno per coprire una trama che non è proprio nuova. Anzi, predominano sempre gli elementi collaudati che non stupiscono ma anche non deludono.

Va bene se volete un prodotto di genere realizzato con precisione. Però alla fine, in un mondo dove ci sono più serie che spettatori forse si potrebbe fare qualche sforzo produttivo in più, non solo rinfrescare il già visto. Anche quando funziona. Perché No Escape funzionerà.