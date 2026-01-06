Notre Dame o Cats, il teatro è più rock. E anche gli stadi si preparano ai big

Anno nuovo, buoni propositi. Anche come spettatori. Per chi guarda avanti, ci sono spettacoli da segnare in agenda e, quando possibile, prenotare.

MUSICAL

I palchi del 2026 a Milano ospiteranno piéce, musical, concerti e, inutile dirlo, ce n'è per tutti i gusti. Alla voce musical i titoli più importanti del 2026 alle porte passano dal Teatro degli Arcimboldi, essendo la direzione di Gianmarco Longoni e Marzia Ginocchio la più attenta in assoluto ai titoli internazionali: e se a loro si deve il passaggio in città a fine 2025 dei cast britannici di Rocky Horror Show e The Book of Mormon, l'anno nuovo vede l'approdo delle versioni originali direttamente dal West End di Londra di altri due musical di culto come Cats (27 gennaio 1 febbraio) e Mamma Mia! (30 aprile-11 maggio).

Non solo: agli Arcimboldi è atteso il ritorno (con cast rinnovato) di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante (26 febbraio 15 marzo). Tra i musical italiani, il titolo più curioso è Topo Gigio il Musical di Maurizio Colombi, in cartellone al Teatro Lirico dal 5 al 15 marzo. Imperdibile, sempre al Lirico, è il britannico Stomp (10-15 febbraio), trionfo del ritmo diventato un fenomeno di culto nel mondo. Al Teatro Nazionale la versione italiana di We Will Rock You dei Queen (9-19 aprile) è il titolo musical più rock dell'anno.

POP E ROCK

E a proposito di pop e rock, i concerti a Milano annunciano artisti come Achille Lauro, protagonista prima all'Unipol Forum a marzo (16-17 e 27) e poi in estate allo Stadio San Siro (15 giugno). A maggio le star live saranno Annalisa (l'11 all'Arena) e Blanco (11 e 13 al Forum). Nel catino del calcio milanese (ancora per poco) sono attesi a giugno Tiziano Ferro (6-7), Eros Ramazzotti (9), Irama (11), Geolier (13), i re dell'heavy metal Iron Maiden (17) e Ligabue (20).

Nello stesso mese all'Ippodromo Snai la Maura di San Siro sono attesi il 10 Cesare Cremonini e il 25 i Maroon 5. A luglio lo stadio di San Siro tiene accesi i riflettori per Sfera Ebbasta (8) e Max Pezzali (11-12). Tra i concerti del prossimo autunno non si possono non segnalare Laura Pausini al Forum (4, 6 e 7 ottobre) e i redivivi Europe con il loro The Final Countdown 40th Anniversary Tour di passaggio all'Alcatraz il 14 ottobre.

COMMEDIA

Tornando in teatro, ironia e arguzia vincono con Paolo Rossi al Teatro Menotti (24-29 marzo) protagonista in Operaccia satirica Onora i padri e paga la psicologa, Claudio Bisio all'Elfo Puccini con La mia vita raccontata male (7-19 aprile) e la coppia Nuzzo Di Biase al Teatro Carcano col nuovo show Totalmente incompatibili (9-12 aprile).

PROSA

Quanto alla prosa vera e propria, gli spettacoli più interessanti della prima parte del 2026 sono quelli che vedono protagonisti Simone Cristicchi in Franciscus allo Strehler (21-25 gennaio), Massimo Popolizio nel pinteriano Ritorno a casa al Teatro Grassi (10-14 febbraio) e nel classico di John Steinbeck Furore (adattato per il palcoscenico dallo stesso attore) al Teatro Franco Parenti dal 28 aprile al 3 maggio, il ritorno di Filippo Timi con il suo spettacolo cult Amleto² ancora al Parenti dal 28 gennaio all'1 febbraio e Fabio Troiano, di nuovo al Parenti, con Il Dio Bambino dal 13 al 15 marzo.

La chiusura del cartellone della prosa al Teatro Manzoni vede Luca Barbareschi nei panni del presidente Usa in November di David

Mamet (5-17 maggio).

MUSICA CLASSICA

Due nomi invece per la grande musica: alTeatro alla Scala due appuntamenti di assoluto valore sono quelli che vedono protagonisti i pianisti Beatrice Rana (23 gennaio) e Rudolf Buchbinder (4 ottobre).