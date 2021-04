La nuova vita iper connessa di Castelbuono

Lavorare da remoto, tra il mare e le cime più incantevoli delle Madonie, all'interno dei principali monumenti che raccontano la storia della comunità locale. Fra spazi funzionali, pause pranzo gourmet, strutture ricettive in convenzione e una grande varietà di attività. Tutto è possibile grazie a «South Working Castelbuono», un progetto che mira a trasformare il borgo medioevale siciliano in uno dei primi presidi in Italia riconosciuti dall'associazione Southworking - Lavorare dal Sud.

«Lavorando a distanza non abbiamo avuto alcun disagio, riuscendo a raggiungere un'elevata produttività e a essere felici raccontano gli ideatori -. Per questo abbiamo pensato che lavorare da Castelbuono fosse un'esperienza da vivere e da condividere. Abbiamo quindi maturato l'idea di creare un sistema locale integrato indirizzato ai futuri southworkers e a tutti coloro che vogliano svolgere il proprio lavoro a distanza in questo meraviglioso angolo di Sicilia». Grazie a questi presupposti Castelbuono sta per diventare uno dei primi laboratori attivi di southworking con un sistema di offerte e servizi nato da un'intesa tra pubblico e privato, grazie al coinvolgimento delle maggiori attività commerciali del Comune siciliano consorziate del Centro commerciale naturale. L'obiettivo dichiarato è accogliere il lavoro di ogni genere: da chi ha dovuto lasciare il territorio per trasferirsi nelle città metropolitane del Nord, a chi ancora non conosce il borgo medievale ai piedi delle Madonie e voglia regalarsi un'esperienza di vita più sostenibile. Sul sito ccncastelbuono.com è possibile trovare spazi di coworking all'interno dei monumenti più incantevoli del borgo, un sistema di connessione wifi affidabile, bellissime strutture ricettive dove pernottare, ottimi ristoranti per la pausa pranzo e molte idee per il tempo libero.