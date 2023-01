Ali come un campo da calcio: il volo dell’aereo più grande del mondo

Ha appena completato un volo da record l'aereo pià grande del mondo: stiamo parlando dello Stratolaunch Roc, dotato di un'apertura alare più lunga di un campo da calcio. È rimasto in volo per ben sei ore sorvolando il deserto del Mojave, in California, nel test più lungo mai effettuato in precedenza.

A cosa serve

In pratica è come se fossero due aerei in uno soltanto: la Stratolaunch è una società aerospaziale americana che fornisce servizi di test di volo ad alta velocità: il carico del super velivolo riesce a supportare fino a 226mila chilogrammi ed è dotato di doppia fusoliera con un design ad "ala alta" per avere lanci più sicuri dalla linea centrale dell'aeromobile e sotto l'ala. Come detto, l'apertura alare complessiva è di 385 piedi, ossia 117,3 metri e possiede sei motori Boeing montati sui 747, il più grande dell'azienda. Questo aereo è stato progettato " come piattaforma di lancio mobile per schierare veicoli ad alta velocità nell'ambiente ipersonico ", afferma sul proprio sito l'azienda.

In pratica, il velivolo è in grado di mettere in orbita piccoli satelliti ma anche per la ricerca e il lancio di razzi ipersonici. " La missione di Stratolaunch è far progredire la tecnologia ad alta velocità attraverso la progettazione, la produzione e il funzionamento innovativi di veicoli aerospaziali di livello mondiale", spiegano gli sviluppatori.

"Enormi progressi"

Entusiasta dei risultati del suo team è l'amministratore delegato e presidente di Stratolaunch, Zachary Krevor, che nei giorni scorsi ha dichiarato i progressi " sulla tempistica dei nostri test ed è grazie al loro duro lavoro che ci avviciniamo più che mai alla separazione sicura e ai nostri primi test di volo ipersonico", si legge su un giornale specializzato vicino all'azienda. In generale, il volo record è stato il nono per il Roc di Stratolaunch e il secondo su cui ha trasportato in cielo il veicolo di prova ipersonico Talon-A, sempre di proprietà della compagnia. " La valutazione approfondita delle condizioni di rilascio fornirà dati per ridurre i rischi e garantire un rilascio pulito e sicuro di Talon-A durante i test futuri ", ha aggiunto.

L’aereo ha in seguito raggiunto un’altitudine massima di 6.860 metri e per la prima volta si è avventurato fuori dall’area locale del Mojave. Il co-fondatore di Microsoft, Paul Allen, che ha fondato Stratolaunch nel 2011, ha dichiarato che l’obiettivo iniziale era soltanto quello del lancio di razzi nello Spazio da mezz’aria. Successivamente la strategia dell'azienda americana è cambiata fino ad essere trasformata nell'attuale piattaforma per la ricerca e lo sviluppo di razzi ipersonici da lanciare in cielo.