L’intelligenza artificiale e l’etica nel business

Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale e aldilà degli aspetti tecnologici, poco si parla invece delle questioni etiche. Come insomma l’AI può interagire con le necessità umane ed anche quelle dell’industria, seguendo regole che possono anche variare da persona a persona? Nel caso dell’etica non esiste un percorso uguale per tutti, ed è per questo che anche Big Data, chatbot o metaverso, che stanno trasformando radicalmente diversi settori, sono strumenti per i quali si sta lavorando per far sì che il futuro delle aziende sia guidato nel modo giusto verso il successo.

Di tutto questo si sta occupando il Digital Marketing, che in Italia ha u un valore superiore a 30 miliardi di euro e un notevole indotto occupazionale che coinvolge circa 600.000 persone. E proprio nel nostro Paese la digital solution company Across, ovvero una realtà con oltre quindici anni di esperienza nel settore, sostiene che l'etica - intesa come inclusività, trasparenza e responsabilità – sia un pilastro fondamentale per il futuro sostenibile del marketing. Adottare un approccio etico non solo contribuisce a determinare la credibilità e la reputazione di un brand, ma favorisce anche il successo delle campagne nel lungo termine.

Per affrontare questa sfida necessaria, Across ha identificato tre priorità chiave:

Lo scopo come strategia Una strategia di Digital Marketing moderna deve essere allineata alla ragione d'essere dell’azienda e ai suoi valori fondamentali. Questo garantisce autenticità e trasparenza, consolidando il legame con il pubblico e costruendo fiducia nel lungo termine. Un primo passo cruciale è l'adozione di un codice etico, che stabilisca i valori e i principi fondamentali dell'azienda. Inoltre, un approccio consulenziale trasparente e concreto è essenziale per stabilire obiettivi misurabili e interpretare il ritorno dell’investimento. Raggiungere persone, non numeri Il Digital Marketing si basa sempre più sull'analisi dei dati per comprendere il comportamento degli utenti e offrire esperienze personalizzate. Tuttavia, è essenziale mantenere un focus sulle persone, evitando di ridurle a mere cifre. Le strategie multicanale devono essere personalizzate a partire dall'analisi dei dati e orientate alla soddisfazione del cliente, rispettando i reali bisogni. E anticipando e soddisfacendo i suoi desideri. Il Ruolo delle Terze Parti L'innovazione deve essere guidata dall'approccio umano e dalla continua osservazione dei flussi di marketing e vendite derivanti dall'analisi dei dati. È cruciale integrare l'Intelligenza Artificiale con il supporto umano, combinando tecnologia e competenze umane per ottenere risultati ottimali. Esternalizzare la tecnologia può garantire una partnership basata su obiettivi e valori condivisi, ottimizzando costi e tempi.

Sergio Brizzo, CEO di Across, sottolinea l'importanza di questo tipo approccio etico nel Digital Marketing: “La responsabilità verso i clienti e i consumatori deve guidare le strategie di advertising.

Attraverso un impegno continuo verso l'etica, l'innovazione e la centralità delle persone, il settore può creare valore per la società nel suo complesso”.