Missione sulla Luna: un italiano fra i tre astronauti europei

Un'ottima notizia per il nostro Paese visto che nella prossima missione sulla Luna (Artemis II) ci sarà anche un astronauta italiano fra i tre europei, in totale, che faranno parte dell'equipaggio: l'annuncio è stato dato a margine della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) che quest'oggi si conclude a Brema, in Germania. Per il momento, però, non è stato reso noto il nome del prescelto: gli altri due saranno un francese e un tedesco.

La soddisfazione di Urso

La notizia odierna " conferma innanzitutto il valore dei nostri astronauti, che si sono già affermati a livello internazionale e la sempre maggiore ruolo dell'Italia nello Spazio ", ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "S iamo tornati ad essere protagonisti insieme alla Francia e alla Germania e segniamo il rilancio dell'Europa che finalmente può guardare al futuro con maggiore certezza, coesione e determinazione" , ha aggiunto.

"Riconoscimento per l'Italia"

" La presenza di un astronauta italiano fra i tre europei destinati a una missione sulla Luna è un riconoscimento per l'Italia", ha dichiarato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Teodoro Valente. " Finalmente sappiamo ufficialmente, dal direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea che uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano" , ha aggiunto Valente il quale ha sottolineato che il premio per l'Italia è dovuto anche " all'impegno che abbiamo nel settore spazio e per le capacità e le competenza dei nostri astronauti che fanno parte anche del corpo europeo degli astronauti" .

Chi potrebbero essere gli astronauti

Come detto, non c'è ancora il nome ma vengono subito in mente Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano anche se chi andrà in missione potrebbe essere anche un altro astronauta. Massimo riserbo, ancora, con tutte le valutazioni del caso in corso. Mentre Urso ha detto " vedremo e decideremo insieme quando toccherà al nostro astronauta. L'Italia nello spazio è sempre stata presente sin dall'inizio e oggi torna ad essere protagonista", Valente ha invece aggiunto che c'è già " una terna di astronauti che verrà selezionata al momento opportuno e che coinvolge la Germania, la Francia e l'Italia" .

La missione Artemis II

I tre astronauti andranno sulla Luna a partire dall'aprile 2026: la missione

non prevede l'allunaggio ma opereranno nell'orbita del satellite. Soltanto con la missione successiva, chiamata Artemis III, si tornerà a mettere piede sul suolo lunare ma ci vorrà ancora qualche anno (non prima del 2028).