Senserobot, il robot che gioca a scacchi nel mondo reale

Uno dei trend più interessanti del CES 2026, la fiera dell’elettronica e delle innovazioni tecnologiche, è quello che vede l’arrivo dell’intelligenza artificiale nel mondo reale. La chiamano “physical AI”, e si traduce, romanticamente, con l'anima digitale dei robot che si trasferisce in un contenitore fisico.

Esistevano già software che erano in grado di giocare a scacchi contro gli umani, ma lo facevano nascosti dietro a uno schermo. Senserobot, invece, porta quella “coscienza”, per dirla romanticamente alla Asimov, in un corpo fatto di plastica e metallo.

La gamma SenseRobot Chess

Ovviamente parliamo di un campo di applicazione specifico, ma i robot SenseRobot Chess sono comunque dotati di alcuni gradi di libertà, pur essendo applicati a piattaforme fisse (le scacchiere).

La cosa interessante è come questi piccoli robot interagiscono con i pezzi degli scacchi reali: il tatto e la vista sono di due sensi replicati dai sensori: il robot percepisce i pezzi sulla scacchiera usando una o due videocamere e usa un braccio meccanico dotato di un piccolo artiglio prensile per muovere i pezzi.

L’IA si occupa poi di elaborare le strategie, ma si trasforma anche in insegnante che può tenere dei corsi di scacchi oltre ad essere un avversario o un compagno di allenamento.

C’è poi SenseRobot Chess Mini, versione più compatta, anch’essa con IA a bordo, 25 corsi per principianti e 1.200 esercizi di strategia, e un braccio con appendice prensile per muovere i pezzi.

Infine, con SenseRobot 2-in-ONE si hanno le funzionalità della versione Chess (per gli scacchi) con l’aggiunta della possibilità di . Anche questo modello integra gli allenamenti e le lezioni e permette di giocare online contro un avversario umano che prenderà il controllo del robot a distanza.