Spotify, arriva la traduzione automatica: come funziona

Arriva una novità che per molti utenti si sta già rivelando molto utile se non fondamentale: Spotify, uno dei più grandi colossi dello streaming audio e multimediali con oltre 713 milioni di utenti attivi ogni mese e circa 281 milioni di abbonati, aggiunge la traduzione automatica dei suoi testi.

L’annuncio di Spotify

Dal 4 febbraio 2026 anche in Italia sarà possibile, per gli utenti, comprendere tutti i testi stranieri in maniera molto facile: si dovrà avere l’abbonamento Premium con il miglioramento anche della posizione dei testi dentro l’interfaccia dell’app.

"I testi sono una delle funzionalità più popolari di Spotify, offrendo ai fan un modo più ricco di vivere la musica e gli artisti che amano. Vengono visualizzati centinaia di milioni di volte ogni giorno, poiché gli ascoltatori tornano più volte per seguire le parole in tempo reale", ha dichiarato Spotify in una nota ufficiale. "Crediamo che avvicinarsi alle parole ti aiuti ad avvicinarti ai tuoi artisti preferiti e alla loro musica. Questi aggiornamenti sono pensati per rendere questa connessione più semplice e fluida che mai".

Come funziona

La novità che da queste ore è presente anche in Italia, in realtà, era già presente in ben 25 Paesi diversi lo scorso anno. Come fare per tradurre un brano? Semplice, Spotify ha aggiunto un’apposita icona cliccando la quale sarà subito disponibile il testo tradotto nella lingua desiderata appena al di sotto del testo originale che rimane “in testa”. In questo modo non si dovrà più copia-incollare nessun testo per cercare altrove la traduzione.

Cosa accade con l’offline

Sempre per “premiare” gli utenti Premium, è possibile tradurre il testo di qualsiasi brano anche tramite la modalità offline. Significa che se un brano viene scaricato ma non c’è connessione Internet, in ogni caso il testo sarà tradotto e memorizzato in modo automatico.