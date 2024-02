Tecnologia e professionalità al servizio degli anziani autosufficienti

Il tempo speso presso la propria abitazione, per le persone anziane, ha un valore enorme e fare in modo che possano trascorrerne quanto più possibile circondati dai loro oggetti di vita quotidiana è l'obiettivo di chiunque lavori per migliorare il benessere della popolazione over. Techboard Group ha lavorato per due anni a questo obiettivo e attraverso un'intensa opera di ricerca e sviluppo ha creato un sistema per intrattenere e monitorare anziani autosufficienti. La permanenza in casa delle persone anziane ha indubbi vantaggi nella gestione e nella cura dei soggetti, agendo positivamente sull'aspetto psicologico e fisico. Techboard Group ha sviluppato una soluzione assistenziale di nuova generazione che unisce le tecnologie più avanzate del momento con i benefici che può apportare l'assistenza costante di una persona da remoto, unita a una centrale operativa sempre attiva.

La soluzione prende il nome di Care-Tb e ha tra le sue peculiarità più apprezzate la scarsa invasività. Testato da mesi con risultati oltre modo convincenti, il sistema risulta essere la soluzione semplice e immediata per far fronte alle esigenze di un anziano autosufficiente che, però, necessita di una normale assistenza nella sua quotidianità. L'idea di sviluppare uno strumento di questo tipo nasce soprattutto in risposta al cambiamento delle abitudini del tessuto sociale dove, come certifica anche l'Inps, sempre più anziani vivono da soli. Dalle ultime rilevazioni è emerso che le famiglie unipersonali nel nostro Paese rappresentano oltre il 33% della popolazione familiare complessiva. Nuove dinamiche richiedono nuovi sforzi ed è in questa direzione che va il lavoro di Techboard Group, che ha saputo sviluppare un sistema che, seppur sia altamente tecnologico, non richiede competenze specifiche per essere utilizzato.