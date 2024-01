Telephaty, il chip che fa "parlare con il pensiero" dell'azienda di Musk

Il nome per questo prodotto potenzialmente rivoluzionario non è certo casuale: Telephaty, il primo chip prodotto dall'azienda di Elon Musk chiamata Neuralink e impiantato nel cervello di un uomo in italiano significa telepatia, chiamata anche trasmissione del pensiero, con la quale soltanto ipoteticamente si può comunicare con la mente. E sì, perché il dispositivo consente all'essere umano di "parlare" con un computer o uno smartphone tramite i segnali cerebrali che vengono "tradotti" in parole.

Come funziona Telephaty

Il chip che si impianta nel cervello umano è stato creato per dare modo di comunicare ai pazienti con gravi patologie cerebrali e tetrapelgiche che hanno perso l'uso degli arti come ha spiegato il magnate sul proprio account X. Il mini impianto è formato da 1024 elettrodi che sono distribuiti in 64 fili ultrasottili e flessibili. Ma qual è il meccanismo? Il dispositivo è dotato di una particolare tecnologia in grado di tradurre i segnali cerebrali in parole e scriverle sui pc e telefonini: è composto da una capsula e una batteria. " Chip ed elettronica avanzati, personalizzati e a basso consumo elaborano i segnali neurali, trasmettendoli in modalità wireless all'applicazione Neuralink, che decodifica il flusso di dati in azioni e intenti", spiegano gli esperti di Neuralink.

Per impiantare il chip nel cervello non è richiesto l'intervento della mano dell'uomo ma soltanto di un robot progettato ad hoc in grado di inserire i 64 fili ultrasottili " in modo affidabile ed efficiente esattamente dove vanno impiantati". A questp punto, grazie a un'interfaccia, il paziente riesce a comunicare tramite lo schermo con la sola forza del pensiero e i propri cari, o chi sta assistendo il malato, potrà avviare una sorta di conversazione ma anche semplicemente le cose di cui ha bisogno, come si sente, ecc.

The first @Neuralink product is called Telepathy — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

"Bisogna essere cauti"

" Non è mai facile commentare una notizia scientifica che non sia stata pubblicata su una rivista di settore con tutte le informazioni e i dettagli del caso. L'annuncio dell'impianto cerebrale su di un essere umano è interessante, ma l'entusiasmo che ha suscitato è per ora poco motivato ": è questo uno dei primi commenti di quest'oggi in Italia da parte del professore Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma sulla notizia dell'avvenuto impianto del primo chip wireless in un cervello umano realizzato dall'azienda Neuralink di Elon Musk. La parola cautela è d'obbligo perché numerosi tentativi fatti in precedenza sono stati realizzati " con un approccio simile da un punto di vista teorico con impianti di microelettrodi su piastrine inserite chirurgicamente sulle aree motorie, visive e acustiche in varia tipologia di malati e poi perché per ora sappiamo solo che il paziente si sta riprendendo bene dall'intervento e che i contatti tra microelettrodi e neuroni sono funzionanti ", sottolinea il neurologo.