Visual Effects nel mondo del cinema: un'eccellenza tutta italiana

Il cinema cambia pelle e si adatta al momento in cui viviamo. Oggi a farla da padrone sono gli effetti digitali. Al contrario dei più conosciuti e datati effetti speciali, i visual effects sono vere e proprie “magie”completamente digitali che comprendono una vasta gamma di applicazioni all’interno di film e serie tv moderne. Assets digitali fotorealistici di edifici, autovetture, oggetti di scena, animali, esplosioni, fluidi e tutto quello che le nuove tecnologie ed i computer più moderni permettono agli “Artisti digitali” di creare, con un unico limite: la fantasia. Negli ultimi anni grazie alla nascita di piattaforme online come Netflix, Disney +, Paramount +, Amazon Video e tante altre, il mondo dei visual effects dal cinema si è trasferito con successo sul piccolo schermo.

I nomadi digitali

Tantissimi sono infatti i giovani emigrati dal bel paese verso l’Inghilterra, il Canada e l’Australia per inseguire il sogno di una carriera cinematografica e che negli ultimi anni, causa pandemia o bisogno delle aziende nel reperire nuove forze lavoro, hanno avuto anche l’opportunità di reinventarsi lavorando in Smart working dalle loro città di provenienza. Questa ad esempio è la storia di Guglielmo Gagliano Candela, modellatore 3D in campo cinematografico in Inghilterra e oggi Graphic Designer per un'importante azienda di Praga. "Ho sempre avuto la passione per il cinema e gli effetti speciali. Fin da bambino tutti mi dicevano che per fare questo lavoro avrei dovuto andarmene. Cambiare paese e imparare una nuova lingua sono state per me le sfide più difficili. Non pensavo sarei mai potuto tornare a Palermo. Lavorare da casa nel nostro settore teoricamente è sempre stato possibile visto che si tratta di un lavoro interamente svolto al computer". Oppure Gaia Puma, Vfx Coordinator presso la Pixomondo Stuttgart. "Non è stato facile all'inizio trasferirmi in Inghilterra - racconta -. All'inizio è stata dura. Avevamo però, tanti amici inglesi e una vera e propria colonia di amici palermitani, che ai tempi studiavano, e che oggi invece lavorano in giro per il mondo o come noi hanno deciso di tonrare a casa".

Un'eccellenza made in Italy

Passione e impegno sono state sicuramente importanti per Farid Guido Guzzo, palermitano che inizia il suo percorso di studi a Big Rock, in provincia di Treviso, per poi proseguire la sua carriera in Inghilterra, prima a Framestore e poi a Mpc. "Ad oggi ho all’attivo una ventina di film e cartoni animati - racconta -. Lavorare per Dreamworks, Marvel e Disney è sempre motivo di orgoglio, oggi sono Supervisor per un azienda portoghese che si chiama Nuboyana ma sono in Smart working da Londra. Lavoriamo per progetti che vanno dal grande schermo a piattaforme come Netflix o Amazon Video” .

Di questo mondo fanno parte anche Federico Arculeo (con un passato lavorativo in film come “Thor love and thunder” e “Matrix Reload” prima di decidere di dedicarsi all’insegnamento di software professionali come Maya e Houdini presso la Pearson College di Londra e Marta Errera, anche lei tornata da poco a Palermo dopo aver lavorato per anni nel Regno Unito in aziende come Union Vfx, ILM e Blue Bolt. "Aver un buon curriculum è importante per assicurarsi un buon giro di clienti e quindi un lavoro continuativo - racconta Marta -. Gli anni passati in Inghilterra mi hanno aiutata a consolidare la mia carriera e la mia esperienza nei Vfx, consentendomi di lavorare in autonomia. Il lavoro da casa per me è iniziato quando mi trovavo ancora in Inghilterra durante il periodo del lockdown Covid nel 2020 mentre lavoravo alla seconda stagione di “The Mandalorian”. In quel periodo si sono aperte tante nuove possibilità di lavoro a distanza. Mi piace viaggiare ed essere libera di lavorare da qualsiasi parte del mondo. Ho scelto Palermo perché sono molto legata alla mia città".

VFX

Ad essere molto legato alla sua città è anche Gabriele Ciaccio, compositor e fondatore di Island VFX che dopo aver lavorato per anni tra Canada e Regno Unito a film come X-men Apocalypse, Doctor Strange e Fantastic 4, ha deciso di tornare in Sicilia per fondare insieme a suo fratello Giorgio la prima azienda di VFX del sud Italia. “Island VFX nasce a luglio 2018 come il primo studio di post-produzione ed effetti digitali a Palermo -spiega -. Lavoriamo principalmente con clienti internazionali, soprattutto canadesi. È un settore in continua evoluzione, speriamo nei prossimi anni di diventare un punto di riferimento anche per il mercato italiano. L’obiettivo di Island VFX è lavorare fianco a fianco con i clienti per “making something great”, trasformando in realtà la loro visione attraverso servizi, quali: set-extension, green screen extraction, integrazione 3D, supervisione vfx on-set, animazione e FX per film, tv e pubblicità".

Con la valigia sempre in mano infine Federico Guzzardo. “Ho iniziato contribuendo alla realizzazione di importanti spot pubblicitari per SKY, Play Station 5, Honda e Nike - afferma Federico -. In seguito ho proseguito lavorando a grandi produzioni come Fast and Furious e Pinocchio e dopo un lungo periodo a Palermo ho deciso di tornare a Londra per cambiare aria, ma torno spesso in Sicilia per rivedere amici e parenti. Al momento sto lavorando al film di prossima uscita “Mufasa: Il Re Leone 2”.