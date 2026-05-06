Oggi taglio del nastro (stonato) con Ligabue. "Una commissione il 13 per fare chiarezza"

Non è il taglio del nastro che avrebbero desiderato privati e Comune. Oggi riapre l'ex arena dell'hockey olimpico Santa Giulia nella nuova versione "Unipol Dome", palazzetto per concerti e grandi eventi sportivi. "Opening" intorno alle 18 con i discorsi istituzionali del sindaco Beppe Sala, il governatore Attilio Fontana, presenti Klaus-Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim che ha realizzato e gestirà l'impianto, il presidente di Unipol Carlo Cimbri, confermati ieri anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e il prefetto Claudio Sgaraglia. Alle 21, sarà Ligabue a battezzare il nuovo palco. Ma la vigilia è stata di riunioni, occhi puntati sulle agenzie. In mattinata la notizia delle Fiamme Gialle in Comune, questa volta niente a fare con l'urbanistica o lo stadio di San Siro, la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria di danno erariale sull'Arena Santa Giulia per i cosiddetti "extracosti" olimpici. Eventim per ora osserva, con sorpresa, ma trattandosi di presunto danno erariale a commetterlo materialmente potrebbero essere solo le istituzioni. E ad oggi nessun fondo pubblico, neanche i 21 milioni approvati dal governo con il Dl Sport, sono stati stanziati al privato. Magari finirà tutto in una bolla di sapone e non si arriverà a iscritti sul registro degli indagati, ma è una nota stonata sulla festa rock.

Sala ieri non ha parlato della vicenda ma a un convegno organizzato proprio alla Corte dei Conti ha rimarcato che "chi si occupa di pubblico deve sentire che la propria carica corrisponde a una responsabilità e a un obbligo morale di rendere conto di quello che fa. Non sono mai sfuggito a questo obbligo, non ho mai avuto la presunzione di aver fatto tutto bene ma è evidente che è necessario. Serve onore, come dice l'articolo 54 della Costituzione, e serve anche avere molta dignità". E sull'urbanistica non nasconde che "ci si sta muovendo su un terreno scivoloso, il pubblico deve dare le regole e governare e il privato deve fare il proprio interesse". Ma prendendo ad esempio la questione abitativa, puntualizza che il pubblico da solo non ce la fa.

Anche per le Olimpiadi il Comune ha chiesto una mano ai privati, e dopo la pandemia i costi sono esplosi, i tempi si sono allungati. Il tema extracosti per Santa Giulia era stato già affrontato in una (accesa) commissione lo scorso 26 febbraio. L'assessore allo Sport Martina Riva aveva riepilogato che la richiesta iniziale di Eventim era di 134 milioni. L'analisi prodotta da Mm, Amat e tecnici, una quarantina di pagine, ne aveva riconosciuti come "congrui" solo 53 (e Palazzo Marino ha lanciato un bando per esaminare con un ente terzo gli extracosti dell'Arena e dell'ex Villaggio). Oltre ai 21 milioni del Dl Sport il governo autorizzerebbe quindi la copertura di una trentina di milioni sotto forma di convenzione in cambio di servizi per i prossimi anni. Il presidente Pd Alessandro Giungi ha già convocato una nuova commissione per il 13 maggio. "Da notizie di stampa è emerso il rischio che le città sede dei Giochi siamo chiamate a coprire il buco di circa 300 milioni della Fondazione Milano Cortina e/o per asseriti extracosti di immobili come l'Arena o l'ex Villaggio. Personalmente sono del tutto contrario a qualsiasi contributo richiesto al Comune. La seduta sarà anche l'occasione per comprendere quali azioni stia ponendo in essere il Comune per vedersi restituiti i 7,3 milioni anticipati per interventi di viabilità relativi all'Arena". C'è un contenzioso in corso con Risanamento e Lendlease in questo caso.

E viste le novità, "affronteremo il tema dei 21 milioni che il governo ha destinato al Comune affinché li possa erogare ai costruttori" afferma. Il deputato FdI Riccardo De Corato domanda : "Sono in arrivo altri guai giudiziari per Sala? Dopo il disastroso caso urbanistica dobbiamo aspettarci altri gravi scossoni a Milano?".