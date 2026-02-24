Le Olimpiadi senza campioni (del bel canto)

Il Direttore si è lasciato un po' andare: "Sanremo come le Olimpiadi della musica italiana". Facile e prevedibile la staffetta tra i cinque cerchi e le cinque serate festivaliere, opportuno astenersi dalla propaganda, Carlo Conti si sente l'ultimo tedoforo, il suo braciere deve ardere fino a sabato notte, l'importante è partecipare. I reduci dai Giochi verranno ricevuti dal presidente Mattarella ma saliranno anche all'Ariston, tutto fa brodo e ascolti, dal Quirinale a Sanremo avanti c'è posto. Milano-Cortina è stata, quella davvero, la rassegna di campioni, di qualunque disciplina, le trenta medaglie azzurre premiamo i nostri atleti, per due settimane abbiamo visto fenomeni dello sci e del ghiaccio, idoli veri nella sofferenza e nel tripudio. Da stasera, in gara, una sola fuoriclasse, Patty Pravo, a contorno cantanti di vario censo, festa garantita, si va dall'usato sicuro a qualche chilometro zero, non possiamo pretendere Lady Gaga, abbiamo già avuto Matilda De Angelis,in arte Mariah Carey, teniamoci stretti i nostri prodi. Celebrato in ogni parola Pippo Baudo, a lui dedicato il festival che torna nazionalpopolare, cosa sgradita e sgradevole all'Enrico Manca presidente che fu della Rai. Tempi andati del pippobaudismo, nostalgie vintage, l'impresa eccezionale è essere normali (Lucio Dalla). Non confondiamo, il festival è una cosa bella ma diversa e opposta ai Giochi Olimpici che presentano il massimo e il meglio, dall'inaugurazione alla chiusura, l'evento è mondiale, il podio non viene deciso dal televoto ma dalla qualità, a volte dalla fortuna, mai dalla spinta clandestina di oscuri benefattori.

Sanremo, il SuperBowl italiano, si sta sui dati di ascolto, il festival se la giocherà con la champions, a spanne alcuni milioni di tifosi staranno altrove, tra stadio e tv Sky, un'ora e mezza, più recupero, di contenzioso famigliare, poi libera tutti. Ori, canzoni e pallone, altre novità?