Oltre a "Una poltrona per due", ci sono molti altri posti in platea

Due i film da guardare su Netflix nelle feste. Il primo è Maestro, di e con Bradley Cooper, che racconta la storia d'amore complessa tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre. Il secondo è il fantasy Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco, con Sofia Boutella che cerca guerrieri di altri pianeti per salvare la sua colonia. Su Prime Video, Saltburn vede un giovane di Oxford alle prese con la famiglia di un ricco compagno di classe. Castellitto è, in Il più bel secolo della mia vita, un centenario che potrebbe scoprire l'identità dei suoi genitori. Il Natale su Sky è all'insegna della commedia, con Tre di troppo (dal 25), dove De Luigi e la Raffaele, che odiano i figli, se ne trovano, per miracolo, tre.

Per la tv non a pagamento, invece, oggi è da segnalare, alle 21,15 su Rete 4, un classico come Non ci resta che piangere (foto), con Troisi e Benigni. Risponde, alle 21,28, Italia 1 con Il Grinch, per la regia di Ron Howard. Molto bello è, alle 23,10 su Rete 4, C'era una volta... a Hollywood, diretto da Quentin Tarantino, sull'eccidio di Cielo Drive in cui morì Sharon Tate. Non c'è vigilia di Natale senza Una poltrona per due (Italia 1, 21,30), ma domani sera sono da vedere anche Remi (Rai 1, ore 21,30) e Il peggior Natale della mia vita (Cine 34, ore 21), con Abatantuono. A Natale, si parte alle 7,35 (Rete 4) con Un bambino di nome Gesù. Per le famiglie è Balto 2 (Italia 1, 10,25). Si chiude, la sera del 25, con la commedia Indovina chi viene a Natale? (Cine 34, ore 21), il family Crudelia (Rai 2, 21,20), l'immancabile La vita è meravigliosa (Rai 3, 21,20) e Miracolo nella 34ª strada (Italia 1, 21,30).