"Onde musicali sul Lago d'Iseo": novanta giovani pianisti in gara

"Onde musicali sul Lago d'Iseo", pronti via: dopo il successo delle prime settimane, la kermesse prosegue anche a luglio e agosto. La manifestazione anima dal 2017 le due sponde del Sebino e alcuni comuni limitrofi nel mesi estivi ed realizzarta grazie al contributo di Regione Lombardia.

Da oggi al 27 del mese scenario locale farà da cornice, ancora una volta, al prestigioso International Piano Campus organizzato dall'associazione Pianofriends presso l'Accademia Tadini di Lovere, che coinvolge una novantina di giovani pianisti provenienti da tutto il mondo. Il concerto inaugurale dell'International Piano Campus, in programma oggi nella Sala degli Affreschi dell'Accademia Tadini (ore 21), vedrà in scena il talentuoso diciottenne irlandese Aidan Keane, vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali e del Piano Talents Milano Prize alla César Franck International Piano Competition di Bruxelles nel 2024. Keane suonerà brani di Beethoven, John Field, Tchaikovsky, Debussy e Chopin e, dopo di lui, si esibiranno altri studenti del Campus.

Nei giorni seguenti (sempre alle ore 21) sarà possibile ascoltare altri giovani talenti il 14, il 16, il 18 (con la sezione kids alle 18,30) e il 19 luglio, quando si svolgerà il concerto finale del primo turno, guidato da Balzani e Bogdanov. Domenica 20 luglio (ore 21) salirà sul palco dell'Accademia Tadini il quindicenne italo-croato Mattias Antonio Glavinic, vincitore assoluto quest'anno del Concorso pianistico Steinway per giovani talenti organizzato in Italia, che rappresenterà il nostro Paese al festival internazionale Steinway Young Talents in Concert esibendosi nella prestigiosa sala da concerto Laeiszhalle di Amburgo il prossimo settembre. A Lovere, Glavinic suonerà partiture di Beethoven, Schumann, Chopin e Ravel. Seguirà la seconda fase del Campus, guidata da Balzani, Raskin, e Andaloro, con i concerti serali in programma il 22, il 24, il 25 (sezione kids alle 18,30) e il 27 luglio.

Da ricordare, infine, che domenica 20 luglio, presso la bella chiesa di Santo Stefano a Costa Volpino (Bg), alle ore 21 andrà in scena il concerto di musica sacra vocale "Prière pour la paix", con Annalisa Soli (soprano), Giovanna Baldini (mezzosoprano), Alessandro Sevardi (violino), Leonardo Pini (organo) e con la partecipazione degli allievi

della classe del mezzosoprano Marina Comparato. Il programma di sala prevede il "Concerto in Re maggiore RV 230" di Vivaldi e diverse arie di Mozart, Händel, Bach, Elgar, Richter e dello stesso Vivaldi (ingresso libero).