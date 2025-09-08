"Ora per i Giochi vorrei lo stesso entusiasmo che per Monza"

"Ancora una volta, se ve ne fosse stato bisogno, il Gp di Monza ha confermato tutto il suo fascino e la sua attrattività. Un evento sportivo di assoluta caratura internazionale, ma anche e soprattutto una eccezionale festa di popolo". Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana (nella foto), ieri poco prima del via alla corsa. "L'indotto record su tutta la regione è la conferma della sua importanza, della passione che riesce a suscitare e della necessità di continuare a impegnarsi, come abbiamo fatto in questi anni, per fare in modo che continui sempre". Concludendo con un inevitabile riferimento a Milano-Cortina 2026 nella cui organizzazione la Regione è particolarmente coinvolta. "Vorrei - ha aggiunto - che ci fosse lo stesso entusiasmo per le Olimpiadi, anche se qui si rinnova ogni anno, mentre quello delle Olimpiadi è una tantum. Auspico comunque che ci sia la stessa partecipazione, perché sono due feste talmente importanti e belle che devono essere godute dal maggior numero di persone possibili. Proprio queste considerazioni ci spingono sempre più a essere parte integrante di un progetto che oltre a mettere al centro l'autodromo, vuole valorizzare anche il parco e la Villa Reale di Monza".

E, parlando di Milano-Cortina, sono