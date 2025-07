Ora "Stranger Things" si tinge di Deep Purple

Stranger Things ha rilanciato moltissime cose degli anni Ottanta, ha fatto risuonare negli adolescenti di oggi mode e stili dei ragazzi di quaranta anni fa. Lo ha fatto anche grazie a colonne sonore azzeccatissime che si sono trasformate in veri e propri tormentoni.

Il caso più eclatante del successo che può avere una canzone associata alle avventure dei ragazzi della (fittizia) cittadina rurale di Hawkins risale al 2022. In quel caso Running up that hill di Kate Bush, dopo essere stata inclusa nella colonna sonora della quarta stagione raggiunse la prima posizione della classifica di vendita.

La quinta stagione, invece, che arriverà in novembre ha colpito ancora prima di andare in onda. È bastato il trailer di presentazione appena uscito per far diventare un tormentone una versione rivisitata di Child in Time dei Deep Purple, in origine pubblicata nel quarto album della band, Deep Purple In Rock del 1970. Un salto anche più indietro degli anni Ottanta quindi. Del resto le incursioni rock della serie ideata dai Duffer Brothers sono la parte più riuscita di una colonna sonora riuscita. Sempre la quarta stagione si era chiusa sulle note di Master Of Puppets dei Metallica. Il classico della band californiana ne ha beneficiato scalando le classifiche di Spotify.

Ora vedremo quali saranno gli effetti per i Deep Purple e il loro brano. Per altro una canzone che Ian Gillan il frontman della band ha da anni smesso di eseguire nei concerti. Proprio perché è una cavalcata vocale pazzesca che richiede un virtuosismo incredibile. Spiegò nel 2022 in una intervista ad una radio spagnola: "No, no. Non è possibile. Potrei abbassare la tonalità, ma non suonerebbe allo stesso modo... Non ci riesco.

Ho sempre pensato a Child In Time non come a una canzone, ma più come a un evento olimpico. È stata una sfida incredibile".

E allora non stupisce che in un mondo con l'auto-tune un pezzo vintage come questo di colpo spazzi via tutto. È proprio una delle più spiazzanti "Stranger Things" che si possa ascoltare.