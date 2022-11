10 giochi da tavolo da avere questo Natale, in offerta per il Black Friday

Natale e giochi da tavolo sono sempre un binomio vincente, un passatempo perfetto per le serate da trascorrere in famiglia durante tutto il periodo di festività ormai alle porte. Che siano basati sulle carte o su altre metodologie di gioco, i giochi di società sono sempre una risorsa da sfruttare per socializzare e stare insieme anche senza uscire di casa, condividendo tempo e attività ludiche.

Il Black Friday su Amazon è l’occasione ideale per fare il pieno di giochi da tavolo adatti a tutte le età, da acquistare a prezzi imbattibili anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Ecco 10 offerte da non perdere.

Puzzle 3D sistema planetario

Puzzle 3D Ravensburger con il sistema planetario raffigurante gli 8 pianeti del Sistema Solare. Composto da 540 pezzi che grazie alla tecnologia Easyclick, si incastrano perfettamente, il kit contiene anche un poster di due pagine e le istruzioni. Una volta terminato, il puzzle può essere utilizzato come un originale oggetto di arredamento e decorativo. È consigliato a partire dai 6 anni. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Risiko classico

Risiko nella versione classica è un gioco da tavolo di strategia adatto per adulti e bambini a partire dai 10 anni. Permette di divertirsi sfidando parenti e amici conquistando territori lontani con astuzia, posizionando strategicamente il proprio esercito. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Dixit gioco da tavolo

Dixit è un affascinante gioco di carte e narrazione, perfetto per stimolare immaginazione e fantasia. Conviviale e divertente, permette ai giocatori di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, esprimendo il proprio immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione. Età consigliata a partire da 8 anni. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

What Do You Meme?

La versione italiana del gioco dei meme What Do You Meme?, che include 75 carte immagine, 287 carte didascalia standard, 73 carte didascalia esplicite e un cavalletto. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Disney Villainous gioco di strategia

Disney Villainous è il gioco di strategia Ravensburger dove i cattivi cambiano il finale dei grandi classici Disney. Consigliato a partire dai 10 anni, permette di impersonare i cattivi Disney più famosi: Capitan Uncino, Ursula, Principe Giovanni, Jafar, Malefica e la Regina di Cuori. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Ticket to Ride Europa

Ticket to Ride Europa è un gioco da tavolo divertente, veloce e immediato per tutta la famiglia. Permette di collegare le più importanti città europee e costruire tratte ferroviarie per guadagnare punti. Contiene un tabellone con la mappa delle linee ferroviarie europee, 15 Stazioni ferroviarie colorate, 240 vagoni colorati, 110 carte treno, 46 biglietti destinazione, 5 segnapunti in legno. Età consigliata a partire da 8 anni. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Exploding Kittens edizione in italiano

Exploding Kittens è un card game veloce e immediato che appassiona tutti. L’obiettivo è non incappare nella temuta carta Exploding Kitten: a quel punto si esplode e si viene eliminati dal gioco, a meno che non si abbia una carta Disinnesgatto per evitare l'esplosione. Età consigliata: da 7 anni in su. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Coco Rido gioco da tavolo per adulti

Coco Rido è un gioco da tavolo per adulti, poco politically correct e basato su associazioni di parole che talvolta possono produrre frasi inopportune, abiette o assurde, ma anche molto divertenti. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Brivido, con fantasma che si illumina al buio

Brivido è un gioco da tavolo adatto ai bambini dai 6 anni in su. Include un fantasma luminescente che fa scattare le trappole, oltre a 8 personaggi unici tra cui scegliere. È ambientato all’interno di un castello tridimensionale ricco di trappole e insidie. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

Dobble gioco da tavolo

Dobble è un gioco basato su colpo d'occhio e velocità: per vincere è necessario essere i più rapidi a trovare l'unico simbolo in comune tra le carte svelate. Età consigliata a partire dai sei anni. Scopri il prodotto scontato su Amazon.

