Calendario dell'avvento per grandi e piccini, in offerte con il Black Friday

Chi ha detto che il calendario dell’avvento è apprezzato solo dai bambini? Dicembre si avvicina ed è quasi il momento di far partire il conto alla rovescia fino a Natale aprendo la prima casellina del calendario, un gadget sempre gradito declinato in una lunga serie di varianti che vanno incontro ai gusti dei grandi e dei più piccoli.

Il Black Friday su Amazon rappresenta l’occasione perfetta per acquistare il calendario dell’avvento più desiderato dai bambini, oppure per regalarsi un calendario ricco di prodotti beauty o di golosità da assaggiare, di cioccolato ma non solo.

Calendario dell'avvento NYX Professional Makeup

Un set da 24 prodotti make-up compone il Calendario dell'avvento NYX Professional Makeup, omaggio perfetto per le appassionate di trucco che avranno l’opportunità di creare una routine di bellezza completa. Il set contiene: un prodotto per la cura delle labbra #Thisiseverything, 12 diversi prodotti per le labbra tra cui formati matte e gloss in mini formati. Ma non solo. All'interno si trovano anche 6 ombretti in tonalità metalliche e matte festive con sfumature dorate e neutre, un Pore Filler Mini e un HD Eye Primer Mini, 2 illuminanti Born to Glow Mini e un High Definition Finishing Powder Mini.

Calendario dell'Avvento Playmobil Christmas

Il Calendario dell'Avvento Playmobil Christmas, a tema pasticceria di Natale, contiene 24 sorprese originali, inclusi i pezzi per cuocere i biscotti nel forno: 3 formine e 1 mattarello con design Playmobil. Adatto ai bambini dai 4 anni in su, contiene precisamente 92 pezzi con relative istruzioni comprese il Babbo Natale Playmobil: una cucina, una slitta, un pupazzo di neve, 4 personaggi, un fondale in cartone, 84 accessori.

Calendario dell’avvento Beauty Rituals

Calendario dell’avvento The Ritual of Advent 2D 2022, con 24 piccoli articoli beauty delle collezioni Homme, Jing, Reve de Hanami, Ayurveda, Karma, Mehr, Namaste, Amsterdam, Sakura ed Elixir. È una ricca selezione dei prodotti Rituals per il corpo e per la mente, tra cui lo spray corpo e lo scrub esfoliante. Contiene anche quattro candele profumate, una per ogni settimana dell’avvento.

Calendario dell'avvento tisane L'Angelica

All’insegna del gusto e del benessere, il Calendario dell'avvento L’Angelica contiene 24 tisane per provare ogni giorno un aroma diverso. Tisane calde e fredde, emozioni al cacao, tisane calde funzionali e tisane calde superfood: prodotti creati dai ricercatori L’Angelica che selezionano e miscelano sostanze attive e funzionali seguendo gli antichi e rigorosi principi della Nutraceutica.

Calendario dell'avvento Baci Perugina

Il Calendario dell’avvento Baci Perugina contiene 24 cioccolatini assortiti, “piccoli capolavori” da assaporare ogni giorno aspettando Natale. Privi di glutine, sono realizzati con cacao 100% approvvigionato in maniera sostenibile. È possibile gustare il classico fondente Luisa, fondentissimo70%, latte avvolgente e bianco armonioso.

Calendario dell'avvento Barbie con bombe da bagno

Regalo perfetto per le bambine, il Calendario dell’avvento Barbie contiene una bomba da bagno frizzante dietro ogni casella, tutte realizzate con sapone prodotto con ingredienti atossici e sicuri: 6 a forma di cuore, 6 stelle, 6 sacchetti di noodles da bagno, 6 sacchetti di coriandoli da bagno e 1 bomba da bagno grande.

