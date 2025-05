8 prodotti che non devono mancare nel beauty di una over 50

Ascolta ora 00:00 00:00

Curare la propria pelle è un’indicazione di benessere valida a tutte le età. Ma è particolarmente vero per le donne over 50: cominciano a delinearsi le prime rughe e le linee sottili, l’epidermide non è elastica o idratata come in precedenza. Per cui è bene operare una selezione tra creme, sieri e prodotti di bellezza in generale, che contengano ingredienti che possono migliorare elasticità e idratazione, riducendo rughe e linee sottili. Tra questi ingredienti figurano sicuramente:

acido ialuronico;

retinolo;

vitamina C;

vitamina E.

Crema contorno occhi

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma a volte anche dell’età. Borse, occhiaie, linee sottili possono gravare sull’aspetto complessivo di questa zona del volto, per cui è necessario munirsi di un’adatta crema per il contorno occhi da spalmare e picchettare col dito per eliminare rigonfiamenti. La crema da scegliere deve anche idratare e dare un aspetto meno stanco.

Maschera idratante

Tutto il volto, in generale, deve essere idratato, ma quotidianamente lo si mette a dura prova: l’effetto del sole e dell’aria condizionata, l’inquinamento, l’esposizione agli schermi contribuiscono alla disidratazione. Per cui può rendersi necessario ricorrere a una maschera idratante e lenitiva. Tra gli ingredienti che non possono mancare nella maschera c’è l’aloe, un ingrediente naturale che ha appunto una funzione idratante.

Balsamo struccante

C’è una realtà che non bisogna trascurare: se ci si trucca, ci si deve struccare. È vietato a tutte le età andare a letto truccate, ma è bene struccarsi e ritruccarsi anche più volte durante il giorno, senza limitarsi ai ritocchi. Un buon balsamo struccante deve non solo pulire bene la pelle, ma lasciarla morbida: per questo se ne consiglia uno che contenga emollienti come l’acido linoleico. Il balsamo struccante si applica direttamente sulla pelle, per poi essere sciacquato come un comune sapone: l'effetto successivo però sarà molto diverso.

Balsamo per le labbra

Anche le labbra necessitano attenzione e nutrimento. Il burrocacao da supermercato è un piccolo aiuto, ma bisogna agire più in profondità con un buon balsamo per le labbra che le mantenga idratate, morbide ed elastiche - e che magari sia una buona base prima di passare il rossetto. Tra gli ingredienti che non possono mancare in tal senso burro di karité e ceramidi.

Correttore per l’iperpigmentazione

Che l’esposizione al sole rovini la pelle negli anni non è un concetto sconosciuto. Con l’esposizione, nel tempo, arriva anche l’iperpigmentazione, che può essere coperta con un opportuno correttore, che illumini il tratto di pelle su cui viene usato. Tra gli ingredienti notevoli che dovrebbe contenere ci sono la vitamina C, che tra l’altro ha un effetto lenitivo sulle macchie scure, e l’acido salicilico che è esfoliante,

Siero anti-età

Certo non si può tornare indietro con una macchina del tempo, ma per mantenere la pelle del viso più giovane, un buon siero anti-età giova sempre. Il siero deve contenere retinoidi, acido ialuronico e peptidi, per ottenere un "effetto lifting” che limiti rughe e linee sottili, ma non si limiti solo a questo, ridonando all’epidermide la sua elasticità naturale.

Fondotinta con protezione solare

Come detto, l’esposizione al sole rappresenta un problema per la pelle. Per cui in particolare in primavera e in estate, quando il sole è più brillante e i raggi Uv fanno sentire le loro conseguenze, il fondotinta che si indossa è bene che comprenda anche una protezione solare. Meglio se questo cosmetico sia anche idratante e illuminante.

Balsamo riparante

I retinoidi rappresentano un grande aiuto per una pelle più liscia e idratate.

Per questo l’ultimo prodotto che non può mancare nel beauty di una over 50 è unche possa ridurre le rughe soprattutto in corrispondenza di occhi e labbra. In questo modo anche truccarsi con ombretti e rossetti sarà più facile e non ci sarà bisogno di troppe definizioni, perché i cosmetici non sbaveranno.