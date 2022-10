Alimenti per mantenere sani i capelli a 60 anni

La salute dei capelli dipende da una molteplicità di fattori. Tra questi, l’alimentazione svolge un ruolo importantissimo. Accade spesso, specie dopo i 60 anni, che la chioma diventi meno folta e brillante. Nella maggior parte dei casi, fatta eccezione per malattie del cuoio capelluto, fenomeni transitori (stress o cambi di stagione) e variazioni ormonali, le cause sono imputabili a carenze nutrizionali. Ecco perché una dieta sana ed equilibrata può fare la differenza.

Le sostanze nutritive che servono ai capelli

Per mantenere la chioma in salute l’idratazione è fondamentale. L’acqua, come è noto, regola i parametri vitali dell’organismo incidendo, altresì, sul funzionamento di molteplici attività metaboliche quali, ad esempio, la rigenerazione di cellule e tessuti. Ciò vale anche per la struttura di capelli, unghie ed epidermide.

Le altre sostanze nutritive che servono a contrastare la caduta dei capelli, inibendo la calvizie o il diradamento sono:

vitamine (A, C, E, B6);

proteine (cheratina in particolar modo);

sali minerali;

gli acidi grassi essenziali.

Studi recenti hanno evidenziato che anche la vitamina D potrebbe contribuire alla salute del follicolo incidendo, nello specifico, sulla nascita e ricrescita dei capelli.

Gli alimenti per una chioma sana e lucente

I nutrienti sopraelencati sono contenuti negli alimenti che siamo soliti consumare ai pasti giornalieri. Chiaramente, fanno eccezione i cibi processati (salumi, carni, snack etc) e gli zuccheri che, invece, sono dannosissimi (anche) per la salute dei capelli.

Salmone e spinaci non dovrebbero mai mancare nel piano alimentare di un senior. Anzi. Entrambi sono ricchissimi di Omega 3, ovvero, acidi grassi polinsaturi che “nutrono” i cheratociti, le sostanze responsabili della struttura dei capelli. Inoltre, sia il salmone che gli spinaci, vantano una discreta concentrazione di ferro che contrasta efficacemente la secchezza della chioma.

Anche i legumi sono un vero e proprio toccasana per i capelli. Le lenticchie e i fagioli, più degli altri, apportano all’organismo una considerevole quantità di sali minerali, vitamine e proteine. In particolar modo di biotina, una sostanza che favorisce la crescita dei capelli. La si può trovare non solo nei legumi ma anche in lievito, latte, tuorlo d'uovo, formaggi, pesce, frutta secca e crusca di grano.

Un’altra categoria di alimenti da non sottovalutare sono gli agrumi. I mandarini, le clementine e le arance sono ricchissimi di beta-carotene, il precursore della vitamina A. Esso regola la produzione di cheratina, la sostanza filamentosa che costituisce la struttura dei capelli. Il beta-carotene è presente anche in tutte le verdure (o frutti) di colore arancione e quindi: carote, zucca e peperoni.

Infine, per mantenere una chioma fluente e brillante, anche dopo i 60 anni, bisogna assicurarsi un apporto moderato di beta sitosterolo, una sostanza che si trova principalmente negli alimenti di origini vegetali come frutta secca (noci, mandorle e pistacchi) ed oli (di germe di grano, mais e semi di cotone). Quantità apprezzabili di beta sitosterolo sono rintracciabili anche nell’avocado e nei semi di zucca