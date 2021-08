Capelli over 60: i migliori tagli corti, medi e lunghi

Capelli, styling e tagli, dopo i 60 anni nasce prepotente la voglia di cambiare look alla propria capigliatura, virando verso acconciature dalla linea corta e comoda. Oppure scegliendo una proposta dal taglio medio o lungo ma facile da gestire. Dopo i 60 anni i capelli vanno incontro a una maggiore fragilità risultando più delicati, con forte predisposizione a spezzarsi e rovinarsi facilmente. I capelli corti sono una soluzione pratica, sbarazzina, in grado di nascondere anche i segni dell’età.

Un classico senza tempo molto amato da star e VIP del mondo dello spettacolo, in particolare dalle tante affascinanti esponenti senior. Un esempio è la bellissima Sharon Stone seguita da Jamie Lee Curtis e dall’inossidabile Jane Fonda. Ma l’eleganza di un taglio medio o lo styling di una chioma dalla lunghezza importante sopravvivono anche dopo i 60 anni, una scelta classica per le amanti delle acconciature elaborate. Scopriamo quali sono i tagli più affascinanti e di tendenza per le meravigliose over 60.

Capelli over 60, perché bisogna tagliarli e curarli

Caldo, sole, trattamenti troppo aggressivi e tinture possono aver inciso sul benessere dei capelli che risultano più spenti e opachi. Ma tra le problematiche che possono incidere anche l’età gioca un ruolo di rilievo, dovuto in particolare ai cambiamenti ormonali. Un mix che rende la capigliatura più fragile, delicata, con capelli che cadono e che si spezzano con frequenza. Per ripristinare il giusto equilibrio è importante utilizzare i prodotti più adatti, in grado di nutrire e rinforzare i capelli. Non solo impacchi, creme, unguenti e un uso sapiente di piastra e asciugacapelli, ma anche tagli e sforbiciate mirate.

Ed ecco perché molte over 60 affidano la loro chioma alle mani esperte del parrucchiere di fiducia che potrà suggerire il taglio più adatto, meglio corto e pratico da gestire. Ma anche un elegante taglio medio o una chioma fluente e morbida. Non è un segreto che I look à la garçonne vanno per la maggiore, anche perché garantiscono un effetto antiage riempiendo otticamente le linee del viso. I segni dell’età passano in secondo piano e possono trovare supporto in una frangia lunga o in un ciuffo delicato e morbido.

Capelli e tagli, qualche idea per over 60

Scegliere il taglio giusto per il proprio viso è sempre una sfida, specialmente se si propende per un mood del tutto nuovo. Per un risultato ottimale si deve chiedere supporto all’hair stylist di fiducia che potrà suggerire il modello più adatto, magari in abbinamento alla colorazione migliore in grado di far risaltare il proprio incarnato. Dalle nuance più esagerate e azzardate al più classico e naturale grigio, ma non per questo meno moderno. Come dimostrano egregiamente Helen Mirrer, Emma Thompson e molte star dello spettacolo che hanno deciso per tagli corti e dalla colorazione silver.

La capigliatura corta predomina per la sua praticità, ma la media lunghezza e le capigliature folte riescono a imporsi egregiamente. La cura è essenziale, in particolare vista la spiccata fragilità dei capelli over 60. Lo stesso parrucchiere potrà suggerire le combinazioni più adatte e stabilire una ruotine legata ai tagli e alle spuntatine, così da rinforzarli gradualmente senza stressarli. Scopriamo le proposte più cool.

Tagli corti over 60: qualche idea di tendenza

Caschetto : un classico di sempre da portare un po’ più lungo oltre le orecchie o corto, con frangia o riga in mezzo ma sempre dall’effetto raffinato ed elegante. Ideale per chi ha i capelli lisci e morbidi.

: un classico di sempre da portare un po’ più lungo oltre le orecchie o corto, con frangia o riga in mezzo ma sempre dall’effetto raffinato ed elegante. Ideale per chi ha i capelli lisci e morbidi. Pixie : cortissimo sui lati e dietro con parte superiore leggermente più lunga, lanciato dalla bellissima Audrey Hepburn e successivamente Mia Farrow è un taglio comodo e molto sbarazzino. Perfetto anche coloratissimo, un po' cotonato e anche con ciuffo lungo al posto della frangia.

: cortissimo sui lati e dietro con parte superiore leggermente più lunga, lanciato dalla bellissima Audrey Hepburn e successivamente Mia Farrow è un taglio comodo e molto sbarazzino. Perfetto anche coloratissimo, un po' cotonato e anche con ciuffo lungo al posto della frangia. Bob : è un caschetto rivisitato che può vantare tre lunghezze dal corto, al medio al lungo. A differenza del taglio classico il bob è un taglio più eclettico e spesso asimmetrico. Magari più lungo davanti o con ciuffi di lunghezze differenti e per questo più morbide.

: è un caschetto rivisitato che può vantare tre lunghezze dal corto, al medio al lungo. A differenza del taglio classico il bob è un taglio più eclettico e spesso asimmetrico. Magari più lungo davanti o con ciuffi di lunghezze differenti e per questo più morbide. Corto sfilato: una soluzione perfetta per chi ha i capelli mossi, una taglio corto con frangia dal formato ridotto o con ciuffo laterale ma con ciocche sfilate con la forbice. In questo modo si conferisce al viso maggiore delicatezza incorniciandolo al contempo, in alcuni casi la parte bassa del collo risulta rasata così da aumentare il volume della parte superiore.

Molto spesso sono le varianti a primeggiare come ad esempio il caschetto ma mosso, ovvero un carré ma con onde create con mani e lacca. Oppure l’effetto scalato che rende la parte più alta della testa più importante e predominante, senza dimenticare il taglio cortissimo alla maschietto ma con ciuffi più lunghi con leggere schiariture.

Over 60: media lunghezza e chioma fluente, evergreen di sempre