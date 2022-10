Capelli grigi over 60: come trattarli e valorizzarli anche in casa

Capelli grigi, sale e pepe, brizzolati: indipendentemente dal nome che si preferisce utilizzare, la capigliatura è destinata letteralmente a perdere colore con l’avanzare dell’età.

A partire dai quarant’anni e spesso anche prima, nelle donne e negli uomini si riduce progressivamente la produzione di melanina, responsabile di conferire ai capelli il pigmento naturale che determina la colorazione specifica.

È un processo fisiologico che conduce, con il passare degli anni, al quasi completo imbiancamento della chioma. Se da un lato c’è chi sceglie di utilizzare tinture e colorazioni coprenti a cadenza regolare, per coprire i capelli grigi o bianchi, dall’altro lato è sempre possibile decidere di non contrastare questa trasformazione cercando invece di valorizzare al meglio il capello grigio, anche optando per tagli alla moda e di tendenza.

Come lavare i capelli grigi

La cura dei capelli inizia dal lavaggio, una procedura che non deve essere lasciata al caso, soprattutto se si ha a che fare con una chioma brizzolata che rischia di andare incontro ad antiestetici effetti di ingiallimento o perdita di lucentezza.

Per avere capelli grigi lucenti e setosi, ad esempio, è utile utilizzare uno shampoo anti-giallo in grado di contrastare i danni causati da smog e luce solare. Sono particolarmente indicati, ad esempio, i prodotti arricchiti con una componente di colore blu o viola, perfetta per risaltare il grigio naturale evitando l’effetto opaco.

Maschere per capelli grigi

Un altro step fondamentale per trattare i capelli grigi è dato dall’applicazione di maschere idratanti e nutrienti. Oltre alla perdita di colore, infatti, le chiome mature vanno incontro a una perdita di elasticità, idratazione e volume.

Gli impacchi e le maschere per capelli secchi o sfibrati sono un vero toccasana, facili da applicare in completa autonomia a cadenza settimanale. Sono ottimi i trattamenti a base di componenti antiossidanti, così come i prodotti a base di oli vegetali in grado nutrire il capello in profondità e di donare lucentezza in modo naturale: l’olio di argan, l’olio di mandorle dolci o l’olio di cocco sono particolarmente indicati.

Sane abitudini per valorizzare i capelli grigi

Per valorizzare i capelli grigi è anche importante impostare alcuni sane abitudini quotidiane, alimentari e non. Smettere di fumare, ad esempio, oltre a giovare alla salute consente di frenare il decadimento precoce della pelle e dei follicoli piliferi, causato dai radicali liberi che sono i principali responsabili dell’invecchiamento.

In ambito alimentare, inoltre, il benessere dei capelli dipende anche dalla dieta di tutti i giorni che dovrebbe essere più sana ed equilibrata possibile.

Ben vengano gli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per integrare tutte le sostanze necessarie per garantire la salute dei capelli. Gli omega 3, ad esempio, sono elementi essenziali per combattere l’invecchiamento, così come alcuni minerali come il selenio, il rame, lo zinco e il ferro.

Tra le vitamine, infine, la vitamina B12 e la vitamina H e la vitamina C svolgono un ruolo fondamentale al fine di nutrire, energizzare e ristrutturare i capelli in tutte le fasi della vita, specialmente durante l’età matura e dopo la comparsa dei primi capelli bianchi.