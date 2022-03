Acqua, proprietà e benefici per i senior

L'acqua è la fonte primaria d'idratazione per il corpo. Alleata della salute, assicura la rigenerazione dei tessuti depurando l'organismo da scorie e tossine. Se assunta di buon mattino, preferibilmente a digiuno, favorisce la peristalsi intestinale, agevolando l'evacuazione.

Tra gli altri benefici, oltre a quelli comunemente noti, ve ne sono alcuni riconducibili alla sfera emotiva e alla libido. Studi recenti hanno dimostrato infatti che l'acqua incide sull'umore, preserva dalla degenerazione cognitiva e migliora le prestazioni sessuali. Insomma, un elisir di lunga vita alla portata di tutti.

Le caratteristiche funzionali dell'acqua

L'acqua regola i parametri vitali dell'organismo incidendo per il 70%, in misura approssimativa, sul peso corporeo di un individuo adulto. Trattandosi di un costituente primario, cioè fondamentale per la regolazione delle attività metaboliche, essa assolve molteplici funzioni:

elimina le tossine e le sostanze di scarto;

regola la temperatura corporea;

garantisce il trasporto di nutrimento alle cellule;

mantiene l'umidità delle mucose di naso e gola.

Dal punto di vista nutrizionale, invece, l'acqua apporta una quota considerevole di sali minerali – sodio, magnesio e potassio in primis – che successivamente confluiscono nel sangue, nella struttura ossea, nei tessuti connettivi e nel tessuto cartilagineo.

I benefici per i senior

In età matura la quantità di acqua corporea tende a diminuire per via delle variazioni ormonali e dell'incremento dei tessuti adiposi. Ne consegue un'alterazione, più o meno significativa, delle attività metaboliche che talvolta può compromettere le condizioni generali di salute. Ecco perché, superata la soglia degli "anta", è necessario assicurare al corpo un equilibrio idro-salino costante e ben calibrato.

I benefici dell'acqua, specie per i senior, sono molteplici:

favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso stimolando la diuresi;

riduce il gonfiore addominale;

stimola la peristalsi intestinale contrastando la stitichezza;

contribuisce alla diluizione dei sali minerali assicurando la funzionalità dei reni;

migliora la digestione;

tonifica la pelle;

accelera il metabolismo;

favorisce la circolazione del sangue;

riduce il rischio di infarto e patologie cardiache;

contrasta l'alitosi;

previene il mal di testa;

contrasta affaticamento e stanchezza.

Studi recenti hanno accertato, inoltre, che una corretta idratazione preserva la mente e dalla degenerazione cognitiva incrementando la reattività del cervello. Infine, l'acqua contribuisce ad alleviare lo stress e migliora le performance sessuali risvegliando l'eros.

Quanta acqua bisogna bere?

Per avere un corpo sano e idratato è necessario che il "bilancio idrico", ovvero il rapporto tra la percentuale dei liquidi introdotti e quelli eliminati nell'arco di una giornata, sia equilibrato. Ciò significa che se, in media, un adulto espleta circa 2.200/2.700 ml di acqua – in primis attraverso la diuresi, poi con la respirazione, la sudorazione e l'attività gastrointestinale – sarà necessario reintrodurre una quantità di liquidi tale da azzerare approssimativamente la perdita.

Quando il reintegro non è sufficiente a colmare il disavanzo, la quota di acqua corporea si riduce. In tal caso parliamo di disidratazione che, se cronicizzata, può compromettere le funzioni vitali dell'organismo diventando un fattore di rischio per patologie renali e cardiache.

Per questo motivo gli esperti suggeriscono di assumere circa due litri d'acqua al giorno – tra i 6 e gli 8 bicchieri, in totale - prima dei pasti principali. Infine, ricordate che bere acqua subito dopo il risveglio favorisce il transito intestinale agevolando l'eliminazione di tossine e altri prodotti di scarto.

Cinque miti da sfatare sull'acqua