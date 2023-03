Amazon Coupon Party: fai il pieno di scorta alimentare con le offerte di oggi

Caffè, tisana, cibo genuino e gourmet non possono mancare nella dispensa di tantissime persone. L’Amazon Coupon Party è l’occasione giusta per fare acquisti con agevolazioni e fare scorta dei prodotti che più si amano.

Il funzionamento dell’iniziativa è davvero semplice: si accede alla pagina di Amazon che contiene i prodotti in offerta, si selezionano i prodotti che servono o piacciono e poi si va al carrello: il coupon dello sconto verrà applicato automaticamente sul prezzo finale. Comunque, a ogni buon conto, qui segue una selezione di caffè e cibi gourmet selezionata per i nostri lettori.

La scorta di wafer a un piccolo prezzo

I Sandwich Hazelnut di Loacker sono davvero molto gustosi. Si tratta di biscotti a base di cialde sottilissime e croccanti, farcite con una crema realizzata con nocciole italiane. L’offerta comprende 28 confezioni con 24 wafer per ognuna: sono decisamente l’ideale per la colazione, la merenda, o anche l’ora del tè o del caffè con gli amici e la famiglia. Scopri il coupon

Il caffè di lusso in sconto

L’Espresso Pellini rappresenta una delle eccellenze nel campo dei caffè. Con queste 12 pratiche confezioni, contenenti ognuna 10 capsule compatibili con la macchinetta Nespresso, si potrà gustare un favoloso espresso 100% arabica, ottenuto da chicchi lavorati con processi naturali e provenienti dalle piantagioni di altura dell’Africa, del Sud e Centro America. Per tutte le volte che si ha voglia di coccolarsi con un ottimo caffè. Scopri il coupon

Le tisane bio in offerta

Chiunque abbia provato le selezioni di tè e tisane Pukka lo sa: l’esperienza che si prova è qualcosa di sempre sorprendente. Apparentemente si tratta di erbe in filtro ma l’aroma e il sapore sono avvolgenti fin dal primo sorso. In questa confezione da 20 filtri è contenuta la tisana biologica energizzante al gusto di limone e finocchio: è una vera festa in bocca. Scopri il coupon

L’olio evo molto conveniente per ogni ricetta

La tradizione enogastronomica italiana e la dieta mediterranea dicono una cosa: l’olio extravergine d’oliva è molto importante, e lo si può usare ogni giorno, in mille e mille pietanze differenti. Che l’utilizzo sia crudo o cotto poco conta, ciò che importa davvero è la qualità che è garantita dall’Olio dei Papi Novello, che è italiano e spremuto a freddo a partire dai frutti di uliveti secolari. Con la latta da 3 litri la scorta è pronta da gustare. Scopri il coupon

La arachidi caramellate artigianali a prezzi vantaggiosi

Ci sono stuzzichini difficili da ignorare. Come per esempio le arachidi caramellate artigianali Chouchous, che possono essere l’ideale in diverse situazioni, sia che si desideri qualcosa di spiccatamente dolce sia che si voglia qualcosa per bloccare la fame tra un pasto all’altro. La promozione riguarda 4 confezioni da 200 grammi ciascuna ma si sa come va con simili alimenti: un’arachide caramellata tira l’altra, soprattutto quando si è in compagnia. Scopri il coupon

Il caffè più famoso in offerta

Ci sono cibi e sapori che almeno una volta nella vita vanno assaggiati: questo è il caso del caffè Starbucks, uno dei marchi più noti al mondo grazie a una catena di caffetterie molto peculiari sparse per il globo. La confezione contiene 8 astucci da 10 capsule compatibili con macchinetta Nespresso, con diversi gusti. In questo modo si può esplorare, da soli o in compagnia, il gusto e l’aroma di questo caffè. Scopri il coupon

