Spirulina: proprietà, benefici e come assumerla

Sono noti ormai da tempo i benefici delle alghe, usate sia in ambito nutrizionale che per la bellezza, ma tra tutte la spirulina è una vera e propria panacea, sia per quanto riguarda la salute ma anche a livello energetico. Si tratta di un’alga dal colore verde-azzurro, per l’elevata presenza di clorofilla, che da secoli viene raccolta in Asia, Africa e Centro-Sud America. Solo negli ultimi trent' anni, viste le sue molteplici proprietà, viene utilizzata anche in Occidente soprattutto sottoforma di integratori.

Spirulina, tutti i benefici

Molti sono i benefici per cui viene utilizzata, a partire da quelli neuroprottetivi e antinvecchiamento, contenendo molti antiossidanti. La sua grande quantità di beta-carotene è una componente essenziale per la salute della pelle e dei capelli, oltre a proteggere il sistema nervoso centrale. Anche a livello di dieta è un’ottima alleata, aiutando a raggiungere il peso ideale. Assunta un’ora prima dei pasti riduce il senso di fame, e presa con reagolarità, abbassa il livello di colesterolo "cattivo" grazie agli omega-6, aumentando, visto il contenuto di vitamina PP, quello buono. Possiede una quantità di betacarotenoidi dieci volte maggiore di qualsiasi ortaggio, risultando un ottimo super food per la prevenzione del cancro. È una grande fonte di energia, contiene ferro, vitamina b12 beta-carotene, utile nei periodi di maggiore stress o per chi pratica sport, apportando un supplemento di nutrienti concentrati. Ha la capacità di stimolare con efficacia il sistema immunitario grazie alla ricchezza di antiossidanti (beta-carotene e vitamina E) e di carboidrati. Ha un ottimo effetto sul fegato soprattutto in caso di cirrosi epatica o fegato grasso. Contiene inoltre, proteine, vitamine, aminoacidi essenziali, minerali come zinco, selenio, magnesio, acidi grassi essenziali, lorofilla e fitosteroli. Non a caso è un’alga che persino la Nasa ha scelto di coltivare durante le missioni spaziali, per fornire un super nutrimento agli astronauti.

Il dosaggio giornaliero

Ricordando che l’assunzione deve essere assolutamente suggerita dal proprio medico curante, viene venduta solitamente sottoforma di pastiglie o in polvere da diluire in acqua o altra bevanda. Il dosaggio non deve essere inferiore al grammo al giorno, perché al di sotto non ha efficacia; la dose consigliata è di 5 grammi al giorno. Si inizia con l'assunzione di 2 grammi, aumentando gradualmente fino ad arrivare a 5. Non bisogna mai superare le dosi massime consentite.

