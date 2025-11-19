Camicia e gonna lunga come la "signorina Rottenmeier" ma con più stile e perfetto per l'ufficio: 5 idee

Lo stile della signorina Rottenmeier è passato di moda? Niente affatto. Eponimo di morigeratezza nei costumi e nel “costume”, la signorina Rottenmeier era l’istitutrice di Clara, l’amica di Heidi nella serie animata che da quest’ultima prendeva il nome. Ma l’abbinamento tra gonna lunga e camicetta può essere tutt’altro che noioso, anche se spesso è abbastanza rigoroso per andare al lavoro. Qui di seguito alcuni consigli.

Osare un po’ tra trasparenze e tubini

Una gonna a tubino nero o blu scuro è sempre un grande classico, ed è perfetta per tutte le donne over 50 che svolgono un lavoro in ufficio. Abbinarla con una camicetta bianca è un altro grande classico, ma si può anche giocare con le trasparenze, badando tuttavia di coprire le parti del corpo che sul posto di lavoro potrebbero risultare fuori luogo. In tal senso possono completare l’outfit un blazer della stessa sfumatura scelta per la gonna a tubino e una cravatta, quest’ultima in tinta oppure un po’ stravagante, magari con righe regimental oppure disegni paisley.

I colori della terra con un pizzico di eleganza

I colori di terra sono spesso perfetti per chi ha una carnagione scura o i capelli rossi in modo da abbinare gonna e camicetta con nuance che vanno dal beige al marrone. Ma anche qui può essere interessante provare qualcosa di diverso, dalle camicette in pizzo alle gonne a trapezio con ruche, oppure con un taglio a portafoglio. Quest’ultima soluzione può essere quella giusta per donne di tutte le fisicità. Se si aggiungono blazer o accessori come bigiotteria, va ricordato che i colori di terra si sposano particolarmente bene con le sfumature di verde.

Tagli insoliti e colori a contrasto

Si fa presto a dire camicetta: questo capo di abbigliamento è disponibile in centinaia di versioni differenti per lunghezza, scollatura e taglio. Una camicetta con un taglio speciale è molto caratterizzante e può essere abbinata con una gonna a tubino in un colore altrettanto speciale, come per esempio può essere il rosa antico, il malva, il lavanda, il vinaccia. Sono sfumature non sempre di moda, ma se l’incarnato e la voglia di osare lo permette, perché no?

Lo stile collegiale che vince sempre

Collo maschile lievemente sbottonato, parte inferiore infilata nella gonna, lunghezza delle maniche a tre quarti, gonna a pieghe rigorosamente blu scuro: è lo stile collegiale, che vince a tutte le età e dona a chi lo indossa un aspetto sbarazzino. Essendo un look basico, è bene caratterizzarlo con qualche accessorio, come lunghi stivali al ginocchio sotto la gonna - anche se non si vede fin dove arrivano - un blazer scozzese con il blu come colore dominante, bijou con turchesi o lapislazzuli.

Per i casual Fridays

Può sembrare qualcosa di un po’ troppo comodo, ma è un outfit adatto a una serie di mestieri in cui si si può vestire in maniera informale - per esempio chi si occupa di arte, archeologia, e altro - oppure per i casual Fridays.

Una gonna cone unasono l’ideale per essere ordinate ma sentirsi confortevoli al tempo stesso. Tuttavia questo look sta bene a chi ha una corporatura alta e slanciata, anche perché i fiorellini tendono a rimpicciolire la figura.