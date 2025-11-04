7 gonne perfette per il guardaroba invernale

Le donne over 50 che amano le gonne le indossano in tutte le stagioni. Per alcune si tratta di una questione di comodità, per altre di valorizzare la propria femminilità, per altre ancora si tratta magari di un’abitudine. Tuttavia questo non può prescindere dalle tendenze: quelle che seguono sono le principali in voga nell'inverno 2025.

Il denim

Di solito il denim non è considerato un tessuto invernale, ma lo diventa in abbinamento a collant coprenti e stivali. Nell'inverno 2025 viene declinato in molti modi e molte lunghezza: diversi modelli proposti dalla moda sono alla caviglia, ma ce ne sono anche tanti altri che arrivano a metà polpaccio, per lasciare in mostra un bel paio di stivali. Molte gonne in denim nelle vetrine sono inoltre a trapezio, ma non mancano ampiezze più comode e perfino le pieghe collegiali.

Il plaid

Uno degli oggetti che maggiormente ricordano il calore è il plaid: tante persone ne tengono uno sul divano, per scaldarsi mentre leggono un libro o guardano la tv. Tuttavia le tendenze indicano l'estetica del plaid dedicata alle gonne: in questo modo il tartan si fa strada su diversi modelli, l'importante è trasmettere proprio quell'idea del calore.

Pelle e tulle

Sexy e un po' estrose: gli stilisti hanno pensato di realizzare modelli di gonna in materiali inconsueti, come la pelle (oppure l'ecopelle) o il tulle. La cosa importante da ricordare con questi tessuti è che non sono adatti, forse, a tutte le situazioni: se con un tubino in pelle ci si può andare al lavoro, lo stesso non è consigliabile per la gonna in tulle, che e meglio sfoggiare nel proprio tempo libero. I colori preferiti restano quelli che fanno capolino su quasi tutti i capi della stagione quindi le sfumature di terra, il classico bianco oppure nero, ma non manca qualche proposta un po' differente come il vinaccia.

Viva le ampiezze

Lunghezze e ampiezze rappresentano il must have della stagione in quanto a gonne. Per questo nelle vetrine si possono ammirare diversi modelli drappeggiati, a ruota o mezza vuota. Sono molto chic e al tempo stesso, a differenza dei modelli precedenti, adatti a qualunque contesto.

Revival

L'idea del ritorno dal passato è qualcosa di decisamente ciclico nella moda. Nell'inverno 2025 dominerà il suede, ma non mancheranno le gonne a pieghe, come accennato con uno stile collegiale, né le gonne a palloncino, anche queste limitate però al tempo libero, magari indossate con un paio di sneakers per apparire più sbarazzine.

Giungla d’asfalto

Il 2025 è l'anno delle tendenze animalier. Quindi queste fantasie si fanno ampia strada anche nell'ambito delle gonne invernali. Stampe che ricordano leopardi, zebre, mucche, serpenti e tanti altri materiali selvatici sono utilizzate sul larga scala e sui tessuti più disparati, per incontrare le diverse preferenze delle donne.

La comodità prima di tutto

Una gonna deve essere tuttavia anche un capo molto comodo: nell'inverno 2025, per coloro che vogliono trovare un equilibrio tra gonne e pantaloni, sono disponibili tanti modelli di pantagonna, che rievocano l'idea degli strati di vestiti, a seguito del tramonto dei leggings.

Per le donne che vogliono stare ugualmente comode ma con un capo più spiccatamente femminile, le gonne si fanno, attraverso l'utilizzo di base e ruche, preferibilmente in colori come rosa e ocra, o magari con fantasie paisley.