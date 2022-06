Matrimonio, il trucco perfetto

Ogni matrimonio è un evento speciale, non solo per chi convola a nozze ma anche per i familiari e gli altri invitati. Un'occasione particolare che richiede impegno e tempo da dedicare alla scelta dell'outfit da indossare e del trucco da sfoggiare, che nella maggioranza dei casi deve resistere una giornata intera.

Quale make-up scegliere per un matrimonio? La selezione dei prodotti da utilizzare deve tenere conto innanzitutto della stagione, soprattutto se si partecipa a un matrimonio in piena estate. Quando la temperatura esterna è elevata, infatti, il trucco rischia maggiormente di subire cambiamenti nell'arco della giornata e richiede uno o più interventi di ritocco.

Indipendentemente dall'abito indossato, inoltre, quando si parla di make-up è sempre fondamentale rispettare una regola base: evitare gli eccessi, preferendo l'uso di pochi prodotti ma di ottima qualità e stesi nel modo corretto. Un trucco troppo ricco, infatti, rischierebbe di evidenziare le imperfezioni.

Realizzare una base trucco impeccabile

Realizzare una base trucco impeccabile è il primo step da seguire per ottenere un make-up duraturo, adoperando innanzitutto un'ottima crema idratante non grassa sia sul viso sia sul collo. Anche utilizzare un primer viso aiuta a preservare il trucco, preferendo un prodotto opacizzante e con effetto lifting.

Il fondotinta fluido, inoltre, garantisce una copertura ottimale ed è facile da stendere utilizzando una spugnetta umida o un pennello apposito. Le varianti compatte o in stick, invece, sono meno indicate in quanto tendono a depositarsi proprio sulle rughe e a mettere in risalto i segni del tempo.

Un buon correttore rappresenta un valido alleato per minimizzare le occhiaie e ridurre le macchie cutanee. Anche un velo di cipria aiuta a rendere più compatto l'incarnato: questo prodotto è perfetto da portare con sé all'interno della pochette, pronto da usare per tamponare il viso nel corso della giornata a seconda della necessità.

Far risaltare lo sguardo con il make-up

Ombretto, matita e mascara sono i tre prodotti indispensabili per truccare gli occhi facendo risaltare lo sguardo. Anche per questa zona del viso è utile utilizzare un primer, da stendere sulle palpebre e sul contorno occhi. Per quanto riguarda il make-up, è importante seguire alcune regole fondamentali per ottenere un risultato perfetto:

evitare gli ombretti glitterati o eccessivamente brillanti che rischiano di spargersi su tutto il viso, preferendo texture opache facili da stendere;

glitterati o eccessivamente brillanti che rischiano di spargersi su tutto il viso, preferendo texture opache facili da stendere; usare una matita da applicare sulla rima superiore, scegliendo una tonalità leggermente più scura dell'ombretto;

da applicare sulla rima superiore, scegliendo una tonalità leggermente più scura dell'ombretto; adoperare un buon mascara , evitando invece di applicare ciglia finte;

, evitando invece di applicare ciglia finte; non trascurare di valorizzare le sopracciglia, che rivestono un ruolo determinante per dare armonia a tutto il viso.

Labbra perfette per tutto il matrimonio

Un tocco di colore sulle labbra non può mancare nelle cerimonie e nelle occasioni speciali. Dopo aver idratato le labbra in modo adeguato, utilizzando un balsamo nutriente, si può procedere con l'applicazione di una matita per delineare il contorno seguendone la linea naturale.

Sono perfette le tonalità color carne, da intensificare con un rossetto più scuro. Il colore dovrebbe essere scelto tenendo conto del look d'insieme, tuttavia in occasione di un matrimonio è sempre concesso osare un po' di più: un tocco di rosso, ad esempio, è in grado di sortire un effetto ringiovanente.