Rossetto: come sceglierlo a 60 anni

Il rossetto è per alcune donne di tutte le età un elemento imprescindibile per il proprio look. Quello che cambia nel tempo sono le modalità con cui avviene la scelta del rossetto, sia per una questione di stile sia per una questione di esigenze epidermiche. Per le over 60 ci sono una serie di istanze da prendere in considerazione prima dell’acquisto o dell’utilizzo di un rossetto: si può ripiegare su un prodotto simile ma che effettui sempre il make up desiderato sulle labbra? Contestualmente al rossetto va utilizzata la matita? Quali colori sono i più adatti in ogni occasione? Quali tipologie di rossetto possono rispondere a determinate esigenze di pelle?

Rossetto, matitone, o gloss?

Il rossetto non è il solo prodotto che si può usare per truccare le labbra. In alternativa esistono anche il matitone e il gloss, ma sono una scelta giusta per le over 60? Sicuramente il matitone lo è, perché consente al tempo stesso di ammorbidire e idratare le labbra come farebbe un balsamo o un rossetto nutriente, e inoltre permette una stesura uniforme, completamente priva di sbavature. Per il gloss la questione è discrezionale, perché le labbra, come tutte le parti del corpo e a tutte le età, sono diverse da donna a donna, quindi ci potrebbe essere chi riesce a stendere meglio il trucco con il gloss e chi, invece, proprio col gloss non va d’accordo: bisogna avere una mano ferma e riuscire a gestire bene un prodotto che è semiliquido, quindi ci vuole un po' di allenamento.

Come il matitone anche il rossetto però riesce ad assicurare una stesura uniforme: ci si deve porre però in questo caso interrogativi sulla tenuta e su eventuali sbavature che sono invece aliene al matitone. La tenuta viene assicurata da una buona base, come un balsamo riparatore che evita il formarsi delle antiestetiche crosticine, e da un velo di cipria trasparente sopra il rossetto, mentre le sbavature dipendono da donna a donna, ma la soluzione è proprio dietro l’angolo.

Matita per le labbra sì o no?

La soluzione alle sbavature è infatti la matita per le labbra, che permette di segnare i “confini” entro cui il rossetto può essere steso. Le sbavature sono legate alla conformazione della labbra di ciascuna donna: in base a questo fenomeno, quando si indossa il rossetto, fin da pochi minuti dopo, si ha come l’impressione che il trucco si sia rovinato, come quando inavvertitamente ci si passa la mano sul make up. La matita evita questo fenomeno antiestetico, segnando le labbra in maniera più precisa.

Va ricordata una cosa però: la matita deve essere scelta nella stessa tonalità del rossetto e può aiutare il fatto che uno stesso marchio di solito produca la medesima sfumatura per rossetti e matite per le labbra. Una discrepanza cromatica però non è accettabile: è fuori moda e fa apparire il trucco un po’ troppo evidente, mentre l’ideale di eleganza richiede che tutto dia un’impressione abbastanza naturale.

Rossetti e over 60, una questione di colore

Anche qui si entra nel campo dell’opinabile, perché per ogni carnagione ci possono essere dei colori ideali e altri che non lo sono. Ottimale sarebbe che una volta ogni anno ci si rivolgesse a un make up artist, per farsi consigliare sui colori del make up, a partire dal rossetto. In ogni caso, ci sono delle correnti classiche di pensiero, per cui il rossetto deve essere intonato allo smalto per le unghie che si indossa, e che sicuramente sono da escludere, se non per determinate occasioni speciali, sfumature differenti da rosa, rossi, viola, arancioni e marroni. Queste correnti rappresentano una buona base filosofica per iniziare a escludere tutta una serie di colori.

Rossetti e over 60, una questione di composizione

Succede a ogni età, ma dopo i 60 anni la pelle può richiedere determinate esigenze, specialmente in termini di idratazione. Per questo la scelta di un rossetto non può essere casuale e deve avvenire tenendo predente le istanze epidermiche di ogni donna. Questo significa che talvolta non ci si potrà orientare verso l’ultimo prodotto alla moda, ma optare per il make up in farmacia, che, fuor dal pregiudizio comune, può offrire inaspettatamente una vasta scelta di prodotti che possano venire incontro alle proprie esigenze.